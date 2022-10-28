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北京市長陳吉寧治空汙有成 將轉任上海市委書記

2022/10/28 10:46（10/28 11:36 更新）
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中國官媒新華社28日報導，新任中共中央政治局委員、北京市長陳吉寧（圖）將接替李強，擔任中共上海市委書記。（中新社）
中國官媒新華社28日報導，新任中共中央政治局委員、北京市長陳吉寧（圖）將接替李強，擔任中共上海市委書記。（中新社）
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（中央社記者張謙香港28日電）中國官媒新華社今天報導，新任中共中央政治局委員、北京市長陳吉寧將接替李強，擔任中共上海市委書記。香港媒體報導說，陳吉寧擔任北京市長期間，治理空氣汙染成效卓著。

新華社報導說，中共中央決定，李強同志不再兼任上海市委書記、常委、委員職務，陳吉寧同志兼任上海市委委員、常委、書記。

另據香港「星島日報」今天報導，新屆中共政治局由24人組成後，高層人事陸續展開調整，現任上海市委書記李強、北京市委書記蔡奇、廣東書記李希都「入常」，京滬粵將易帥。

報導說，各方原以為陳吉寧將順勢擔任北京市委書記，但最新消息透露，陳吉寧將轉任上海市委書記，主政中國第一都市。

據介紹，陳吉寧曾任清華大學校長、環保部部長，擔任北京市長期間治理空氣污染等「大城市病」，成效顯著。（編輯：曹宇帆）1111028

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