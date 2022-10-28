政治局委員石泰峰接任中共中央統戰部長

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（中央社記者邱國強北京28日電）中共中央統戰部官網昨晚發布，新任政治局委員石泰峰已就任統戰部長，並主持統戰部學習中共20大精神會議。中共中央統戰部長歷來多由中央委員擔任，政治局委員擔任者並不多見。

中共20大過後隨即召開的20屆一中全會上，原任中國社會科學院院長的石泰峰被選為中共20屆政治局委員及中央書記處排名第2的書記，未來新職一度引起猜測。但出任中央統戰部長，則出乎各界預料。

自1949年中共建政至石泰峰接任前，歷任中央統戰部長中僅有烏蘭夫、孫春蘭擁有政治局委員資格。而首任中國大陸國台辦主任、之後兼任中央統戰部長的丁關根，則是政治局候補委員。其中，孫春蘭是在前任統戰部長令計劃因案落馬後，才自天津市委書記調任，而她調任前就已是政治局委員。

石泰峰以政治局委員身分接任中央統戰部長，是否代表統戰部在中共黨內的分量上升，有待觀察。而他也成為繼李書磊升任中央宣傳部長後，第2名新職明朗化的新一屆中共政治局委員（不含常委）。

根據官網27日晚間發布，中共中央統戰部召開會議，研究部署學習貫徹「中共20大精神」。並指「中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰」出席並講話。

石泰峰說，學習貫徹中共20大精神，是當前和今後一個時期「統一戰線的首要政治任務」，要引導廣大統戰幹部和統一戰線成員全面系統深入學習、完整準確全面領會這一精神。並要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，進一步增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

石泰峰1956年生，山西榆社人，1982年北京大學法律系畢業並加入中共；1985年進入中央黨校長期任職，2001至2010年擔任副校長；2010年9月轉任江蘇省委組織部長；2014年6月起歷任蘇州市委書記、江蘇省長、寧夏回族自治區黨委書記、內蒙古自治區黨委書記；今年4月轉任中國社科院院長。（編輯：曹宇帆）1111028