中共不放棄武力 邱太三：兵戎相見非兩岸選項

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（中央社記者呂佳蓉台北28日電）陸委會主委邱太三今天表示，期待對岸跳脫過去陳舊的政治框架，展現改善兩岸關係的開放態度，兵戎相見絕非兩岸選項，也說希望有序健康交流，能增進雙方理解。

中共20大結束後，外界關注未來兩岸關係發展走向。

陸委會委託中華民國高等政策研究協會今天在台北舉辦「中共權力變遷及治理趨勢」國際研討會，邱太三出席致詞。

邱太三說，兩岸要共同尋求和平共處之道。維持兩岸和平穩定，是雙方共同的責任，期待對岸跳脫過去陳舊的政治框架，展現改善兩岸關係的開放態度。

他藉此場合提出2點呼籲。首先要「干戈載戢、維護和平穩定」。和平的關鍵在於改變以武力處理問題的思維。北京應打消加深雙方鴻溝、升高區域緊張的軍事威嚇；兵戎相見絕非兩岸選項、更非人民之福。呼籲不設前提的建設性對話處理分歧，承擔起維護台海和平的共同責任。

第二，「有序健康交流，增進雙方理解」。邱太三說，幾天之後，兩岸開放交流將屆滿35年，雙方應在此基礎上抱持「以民為本」理念，正常交往、增進理解，務實處理人民往來權益問題、保障人民福祉。

他強調，台灣已經逐步放寬交流限制，期盼中國大陸能順應國際趨勢、逐步調整管制，讓兩岸恢復健康有序交流，創造良性互動空間。

對於台海情勢，邱太三指出，台海情勢的穩定攸關印太地區的和平與繁榮。近年來北京當局面對區域情勢變化及其所謂「歷史任務」，持續加大對台武力恫嚇及政經施壓。

他重申，2300萬台灣人民早已堅拒中共固執己見的「一中原則」與「一國兩制」；而堅持的「兩岸互不隸屬」，反映的是台海73年來的客觀事實與現狀。

邱太三強調，台灣長期呼籲，政治分歧的處理關鍵，從來不是單方設定政治終局框架或武力侵犯可以強行解決，需要雙方理性平等、相互尊重，尋求和平務實解決之道，這是對岸必須努力的課題。

邱太三也說，兩岸關係的本質是和平對等。北京當局應面對中華民國存在的事，尊重理解台灣2300萬人民對兩岸關係發展的堅持。

他強調，中華民國政府致力維護台海和平現狀，「我們站穩『四個堅持』、強化『四大韌性』，兩岸政策理性不挑釁、堅定不退縮，持續增強自我防衛能量，並與國際社會合作，穩健應對情勢發展，這些均與區域各方的利益與期待一致。

中共20大報告當中，在涉台部分宣稱「絕不承諾放棄使用武力」，這樣的表述上次在黨代會出現是2002年16大時。（編輯：曹宇帆）1111028