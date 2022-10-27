路透：中共新科軍委給習近平對台行動帶來凝聚力

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（中央社香港27日綜合外電報導）路透社報導，中共中央軍事委員會新科委員可能因為對中國國家主席習近平的政治忠誠而獲拔擢，這些關係至少可以在任何入侵台灣計畫中發揮確保凝聚力和決斷性的重要軍事作用。

報導指出，8名亞洲和西方國家的駐外武官指出，儘管對於台灣的任何行動都由中國共產黨中央政治局常務委員會7位委員作出最終決定，但作戰計畫將由中共中央軍事委員會制定並執行。

習近平在5年一次的中共全國代表大會中表示，中國「絕不承諾放棄使用武力」實現統一台灣。有3名將領23日在會中獲選進入中央軍事委員會。

4位安全分析家、4位武官指出，俄羅斯在烏克蘭的戰爭深陷困境難以脫身，凸顯不管在軍隊集結或執行上，速度對於中國的任何計畫都至關重要，因為某種程度上它得防止台灣軍隊和國際支援動員起來。

常駐新加坡的戰略顧問尼爾（Alexander Neill）說：「如果習近平準備對台灣扣扳機，那麼他承擔不起中共軍委會出現任何異議。」

「為了確保多少取得優勢，他們得快速行動、快如閃電。沒有猶豫不決的餘地，中國對台灣的思維向來如此。烏克蘭僵局已經證實避免陷入後勤集結遲緩的必要性。」

習近平在前兩個總書記任期內，以反貪腐名義整肅了數以千計官員，並致力加強中共對於軍隊的掌控。

3位新的將領進入中共中央軍事委員會，加上早已超過中共退休年齡的軍中親信張又俠續任軍委會副主席，習近平藉此進一步牢牢掌控軍權。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）軍事學者蔡志祥（James Char）說：「他運用這種打破先例作法同時實現兩個目標：確保人民解放軍最高階將領由精通作戰指揮而且政治上可靠的人出任。」他指的是過了退休年齡仍續任的張又俠。

中國國防部沒有回覆路透社置評請求。

一些分析家和武官形容中共中央軍委會組成是融合作戰經驗和政治忠誠度的緊密集團，同時又與中國上一場「熱戰」相關連，即為中國與越南的戰爭「中越戰爭」。

美國國防部在去年針對中國軍事現代化所提出的報告中，形容72歲的張又俠是解放軍的「太子黨」。張又俠的父親張宗遜與習近平的父親習仲勳是國共內戰時期戰友。

張又俠的門徒之一李尚福也獲拔擢為軍委。值得注意的是，李尚福有解放軍已經數位化的戰略支援部隊資歷，這支部隊的任務涵蓋電子、網路和太空戰等領域。

何衛東出任張又俠之後的第二副主席，他卸任東部戰區司令員後獲拔擢到現職。解放軍東部戰區負責對台灣的軍事行動。何衛東也監督今年8月中國在台灣周邊進行的前所未見軍事演習和飛彈試射。

何衛東曾在福建省的第31集團軍服役，而福建就在台灣對岸。

連任軍委的苗華和何衛東也擁有相同背景。

現年58歲的劉振立升軍委，使得新的中共中央軍委會陣容橫跨一個軍事世代，他曾指揮北京周邊部隊，也有在武警部隊服務的資歷，且跟張又俠一樣都有著延續到1980年代末期的中越衝突戰鬥經驗。

不願具名的亞洲武官指出：「跟中越戰爭的關連提醒我們，儘管解放軍近年來取得長足進展，但明顯缺乏現代戰鬥經驗。」

「所有操練、演習和閱兵都不能取代這一點。儘管這個團隊可能有凝聚力，但解放軍發動戰爭的能力存在明顯問題，對他們來說是這樣，從我們這些局外人的角度來看也是如此。」

至於哪位軍委將取代即將退休的魏鳳和出任國防部長，得等到明年3月全國人民代表大會確認新的領導層時才會揭曉。

此一職位含括廣泛軍事外交角色，被認為不如軍委會本身工作重要。中共軍委會在北京西部一棟指揮中心內嚴格保密地運作。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1111027