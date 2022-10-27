20大後習近平獨攬大權 紐時：改革開放時代終結

（中央社台北27日電）中共20大之後，中共總書記習近平藉由史無前例的第3任期，以及政治局常委清一色「習家軍」的人事安排，建立絕對的權威。紐時評論稱，這些行為代表自鄧小平以來的改革開放時代走入歷史。

美國密西根大學政治學系副教授洪源遠26日在紐約時報以「中國的一個時代結束了」發表評論，開宗明義表示「中國的前景發生了巨大變化」，44年前，前中共領導人鄧小平開啟了「改革開放」時代，將中國從一個閉關自守的貧困國家變成了一個新興的全球大國，「習近平已在上週（20大）正式結束了那個時代」。

文章提及，鄧小平時代得以使中國取得經濟成就的主要戰略有兩項，第一個是拒絕西方式的民主，以中共內部集體領導作為領導決策核心，並將一定程度的制約與平衡措施引入了政治高層，包括領導人的任期限制；第二是提出了「發展才是硬道理」的著名說法，一心一意緊抓經濟成長，促使中國各地的官員們不惜一切代價，投入促進經濟成長的工作。帶來了繁榮，也帶來腐敗、不平等和大規模工業污染等問題。

然而，習近平在中共20大拆除了這些基礎。「他確保了自己繼續擔任至高無上領導人的第3個任期（如果不是終身的話），並將中共領導層全部換成了自己的親信，同時將國家安全置於追求經濟增長之上」，甚至在20大開幕的政治報告中明確強調「國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提」。

文章提到，習近平的政策選擇令長期以來習慣了鄧小平的經濟發展至上觀的觀察家感到難以置信，特別是在嚴格的疫情防控政策之下，激怒了民眾、破壞了中國經濟、削弱了國內消費、擾亂了製造業和物流，令外國和本土投資者望而卻步。

文章分析，習近平如此痴迷於國家安全和國內控制，以至於要犧牲經濟的答案是中國面臨的一系列國內外挑戰，其中一些因習近平本人的政策選擇而變得更糟。

政治上，習近平可能擔心「背後挨刀」，因為在長達10年的反腐敗運動中，他樹敵太多；經濟上，面臨中國經濟正在急劇放緩、房地產業進入了崩潰狀態、年輕人失業率創下新高。這些問題都因清零政策和共同富裕進一步加劇。

在外交政策方面，習近平展示出要挑戰美國主導地位的野心，但大奏凱歌有點為時過早，因為中國在經濟、軍事或科技實力上遠不能與美國匹敵。習近平指責西方試圖遏制中國，但他傲慢和咄咄逼人的做法助長了中國威脅論。

文章分析，從長遠來看，隨著中國競爭力下降，全球供應鏈向其他新興經濟體轉移的速度加快，可能會出現新贏家。但如果中國向內轉，它將失去很多。為了彌補國內的限制性環境，中國的科技企業已在向海外擴張。

文章最後提到，鄧小平及其繼任者領導下的中國資本主義大革命已成為歷史。習近平執政的前10年也已成為歷史，「在那段時間裡，至少還有來自溫和派的非親信官員對他權力的最低限度制衡」。

毛澤東時代的中國以及蘇聯都已證明，專制獨裁並不能使國家變得繁榮富強。「專制獨裁只會帶來貧困和虛假的安全感。習近平可能會在未來幾年裡重新汲取這些教訓。」（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111027