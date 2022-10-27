政治局加入軍工幹部 分析：折射習近平用人標準

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（中央社記者張謙香港27日電）據分析，中共20屆政治局24名委員中，有「三個半」是軍工系出身的幹部，背後折射出總書記習近平的用人標準和「雄圖大略」。

星島日報今天刊文指出，3名軍工系幹部是新疆自治區黨委書記馬興瑞、浙江省委書記袁家軍、遼寧省委書記張國清，可謂史無前例，而這並非偶然。

文章認為，軍工兼具科技研發與工業製造，涉及核工業、航太航空、船舶、兵器，是軍民融合戰略的主戰場，也是強軍興軍、大國地位的重要支撐。

而中共20大報告凸顯「安全」問題，強調要加快建設製造強國、品質強國、航太強國，「全面加強練兵備戰」、「軍民融合」。

文章表示，中共領袖頻頻強調「實幹興邦，空談誤國」，軍工高管的特點是既聽話又出活、能幹事幹成事，因此備受重用，尤其航太系、兵器系更是大放異彩。

據指出，馬興瑞曾任中國航太科技集團總經理，袁家軍曾任中國航太科技集團副總經理，張國清則曾任中國兵器工業集團總經理。

另一名政治局委員、陝西書記劉國中也是軍工出身，他在華東工程學院炮彈系畢業後，曾進入中國第一所航空炸彈製造工廠工作，但早已轉到黑龍江政府系統工作。

因此，嚴格來說，中共中央政治局有「三個半」軍工系人物。

文章還表示，盛傅張國清將會上調國務院候任副總理，主管工業、國企；袁家軍也將有大用，將主政某個直轄市。

文章並且指出，值得注意的是，「軍工三子」年富力強，張國清58歲、袁家軍60歲，「來日方長」。（編輯：周慧盈）1111027