邱垂正：中共新時代要有新思維 盼兩岸良性互動

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陸委會副主委邱垂正27日在立法院接受媒體聯訪。他說，中共「新時代要有新思維，期待兩岸能夠良性互動。」中央社記者呂佳蓉台北攝 111年10月27日

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（中央社記者呂佳蓉台北27日電）針對中共20大後的兩岸關係，陸委會副主委邱垂正今天在立法院說，呼籲新一屆中共政權能夠透過和平理性、務實方法化解兩岸分歧，「新時代要有新思維，期待兩岸能夠良性互動。」

邱垂正今天列席立法院第10屆第6會期內政委員會第11次全體委員會議處理大陸委員會函送財團法人海峽交流基金會、台港經濟文化合作策進會111年度預算凍結書面報告並備質詢。

他在會前接受媒體聯訪表示，從中共20大報告以及其對台政策積極與強硬的做法，台灣除了強化自我防衛的力量，以及理念相近的國家合作之外，還會堅定維護兩岸關係和平穩定現狀，不挑釁、不冒進，維持既有政策一貫而堅定，盡最大的努力維護兩岸關係和平穩定的發展。

對於大陸國台辦表示，兩岸關係何去何從在民進黨一念之間。邱垂正表示，中國大陸用政治前提與軍事威嚇脅迫的手段是台海區域最大不穩定的根源。

他呼籲新一屆中共政權能夠透過和平理性，用務實方法化解兩岸分歧。新時代要有新思維，期待兩岸能夠良性互動。

至於國安會前秘書長蘇起稱總統蔡英文把台灣操作成「三張陰陽臉」，邱垂正回應，對部分人士悖離事實的批評與不倫不類的比喻，「我們相當遺憾相關說法」。

他指出，蔡總統上任以來兩岸政策一貫而堅定，堅定維護兩岸關係和平穩定的現狀。台灣始終遭遇中共的壓力，但台灣不屈服得到國際社會支持，台灣也不挑釁不冒進，「這是維持現狀，戰略穩定的作為」，對相關人士的說法不以為然。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，中國大陸可能不再接受維持現狀。邱垂正表示，面對中國大陸綜合性施壓，不論是軍事、外交、經濟與認知作戰，台灣堅定維護國家主權與自由民主，沒有任何妥協空間，但也會盡最大能力來維護兩岸和平穩定的現狀，會持續強化自我防衛力量，與理念相近的國家合作，共同為區域台海和平穩定，來扮演負責任積極性的角色。

至於大陸擴增兩岸客貨航班，邱垂正說，「大家都有疫後緩解（的需求），恢復兩岸正常交流，蔡總統政策方向也是如此。」

他說，大陸民航局提出來的是例行性的航班計畫，去年也有。但實際能不能飛行也受限於疫情，兩岸能不能正常交流，要看中國大陸疫情緩解狀況與兩岸最新情勢，會做好各種評估。（編輯：唐佩君）1111027