中共公布新黨章 未列兩個確立增列反台獨

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（中央社記者邱國強北京26日電）中共20大新修訂的黨章今晚公布，外界矚目的「兩個確立」並未列入，但仍增列了「四個意識」、「四個自信」、「兩個維護」等表述；同時增列了「堅決反對和遏制台獨」表述。

新華社今晚公布了中共20大於10月22日閉幕時通過的修訂版黨章，作出上述修改。

與2017年10月中共19大修訂的舊黨章相較，新版黨章在第3條「黨員必須履行下列義務」的第2項中，增列了「增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護」的表述。但經常放在這3句話之前的「兩個確立」，不在其中。

「兩個確立」是指確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。

至於這一表述之後的「貫徹執行黨的基本路線和各項方針、政策，帶頭參加改革開放和社會主義現代化建設，帶動群眾為經濟發展和社會進步艱苦奮鬥，在生產、工作、學習和社會生活中起先鋒模範作用」字樣，則未改變。

而在黨章的總綱內，舊版提到的「在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下」，中國共產黨領導全國各族人民「實現『兩個一百年』奮鬥目標」，新版則修改成「實現第一個百年奮鬥目標，開啟了實現第二個百年奮鬥目標新征程」。

此外，舊版的「在新世紀新時代，經濟和社會發展的戰略目標是，到建黨100年時，全面建成小康社會；到新中國成立100年時，全面建成社會主義現代化強國」，新版則改為「新時代新征程，經濟和社會發展的戰略目標是，到2035年基本實現社會主義現代化，到本世紀中葉把我國建成社會主義現代化強國」。

在港澳台部份，舊版的「按照『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定；完成祖國統一大業」，新版則改為「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定；堅決反對和遏制『台獨』，完成祖國統一大業」。

此外，新版黨章總綱還增加「堅持新時代黨的組織路線」這一大項，為舊版所無。內容為「全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以組織體系建設為重點，著力培養忠誠乾淨擔當的高素質幹部，著力集聚愛國奉獻的各方面優秀人才，堅持德才兼備、以德為先、任人唯賢，為堅持和加強黨的全面領導、堅持和發展中國特色社會主義提供堅強組織保證」。

此外還有「全黨必須增強黨組織的政治功能和組織功能，培養選拔黨和人民需要的好幹部，培養和造就大批堪當時代重任的社會主義事業接班人，聚天下英才而用之，從組織上保證黨的基本理論、基本路線、基本方略的貫徹落實」。（編輯：張淑伶）1111026