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國台辦再提20大報告涉台言論 陸委會：思維僵化

2022/10/26 21:09
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（中央社記者吳柏緯台北26日電）中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行記者會，再提20大政治報告並重申反台獨論調。陸委會表示，以毫無事實根據的謾罵批評台灣民主，凸顯中共思維僵化及對民主制度認知匱乏。

陸委會晚間以書面回覆有關今天國台辦記者會再提20大報告中涉台相關言論。

陸委會表示，國台辦今日言論不脫近期對台政策論述舊調，主要還是在宣傳中共20大報告內容，更以毫無事實根據的謾罵批評台灣民主，台灣人民根本不會認同，只是凸顯中共思維僵化及對民主制度認知的匱乏。

陸委會指出，政府維持台海和平穩定的政策立場堅定一貫，北京當局持續對台灣強加政治框架、升高軍事恫嚇，才是台海情勢緊張的根源，國際社會更堅定反對。

陸委會強調，台灣將持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權和民主自由。呼籲中共當局摒棄侵犯對抗的態度，以相互尊重、和平務實的方式處理分歧。

總統蔡英文去年國慶談話提出「四個堅持」，包含永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

蔡總統今年在國慶演說時又聚焦，要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」。（編輯：張淑伶）1111026

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