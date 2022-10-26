習家軍獨占最高領導團隊職位 6新任常委介紹一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）中共總書記習近平率領的第3任期領導團隊已於10月23日上路，20屆一中全會選出的政治局常務委員俱為習近平身旁人士或親信，「習家軍」獨占最高領導團隊職位。

日本產經新聞在10月24日報導中介紹中共中央政治局6名新任常委。

● 李強

李強是習近平到2007年擔任約5年浙江省黨委書記時代的屬下，也就是被稱為「之江新軍」的「親衛隊」成員。浙江省是李強故鄉，在習近平下擔任秘書長等職務，經常陪同習近平視察當地，是習近平器重的人物。

李強年輕時曾習農，並在排水灌溉設施等工作，在共青團地方組織正式展開黨員活動。李強在遇見習近平後歷任浙江省及江蘇省黨幹部，踏上高升之路直到擔任現職的上海市委書記。

他在今年春天為因應疫情爆發，強行上海封城超過兩個月飽受批評，但6月時依舊連任上海市委書記。由於受到習近平力挺，可見兩人關係深厚。

● 趙樂際

趙樂際是習近平過去5年來推動反腐肅貪的心腹，由於不擅長應對媒體，所以很少在媒體前露面，但讓多數習近平政敵因貪污被立案，以最接近習近平的一人，對擴大「習家軍」做出重大貢獻。

趙樂際作為文革時期以不到20歲之齡在青海省農村揮汗的「知識青年」，並於北京大學哲學系畢業後留在青海省累積經驗，2000年時以當年最年輕之姿的42歲擔任省長。

趙樂際在黨委書記時代經常往來貧困地區，以「庶民派」為人所熟知。

他從2007年起在陝西省出任要職，因大幅改建習近平父親墳墓而在習近平心中留下印象，被拔擢為重要職務的黨中央組織部長，掌管黨內人事。雖然為人沉默寡言，但因能確實拿出成果的耿直性格受到正面評價，也將在第3任期的領導團隊中扮演核心角色。

● 王滬寧

王滬寧是中共黨內少見的理論家，在制訂習近平領導理念及確立黨內地位扮演主要角色。由於歷經江澤民、胡錦濤及習近平3朝都負責理論工作，也被稱為「三朝帝師」。

王滬寧出生於上海，因體質虛弱逃過「下放」。在大學修習法語後，在上海復旦大學以國際政治學者取得成功。他也曾在美國大學求學，著有揭露美國社會矛盾專書。

王滬寧1995年時進入黨中央政策研究室，主導思想與理論建構；2012年進入領導團隊、2017年更進入最高領導團隊。

他屬於為求政治穩定認同集權體制的「新權威主義」派，在習近平的「中國式民主」及「中國式現代化」也可窺見其影。

● 蔡奇

蔡奇跟習近平在福建省工作時期相識，在浙江省也曾任習近平「下屬」。在擔任北京市委書記時，也在北京冬奧擔任組委會主席，最後讓北京冬奧順利舉行。

蔡奇在北京冬奧開幕式及閉幕式上盛讚習近平表忠，並以嚴格的防疫對策維護黨的領導團隊。

他發跡之快相當罕見，2014年時以習近平領導的國家安全委員會事務人士，從浙江省被召至北京，2017年在未擔任黨中央委員的情況下接任北京市長，在同年黨大會中成功「跳級」進入政治局。

雖然他在北京市以撤除違建為由清理外來低收入人口招致批評，但也有人對其果斷給予正面評價。

● 丁薛祥

丁薛祥被香港媒體評為「習近平所在之處一定有丁薛祥」，被視為習近平「親信中的親信」，不論習近平在國內視察或是出訪他國，丁薛祥勢必同行。丁薛祥從2017年起就擔任黨領導團隊秘書角色的黨中央辦公廳主任。

雖然丁薛祥本來是技術官僚，但在習近平2007年進入最高領導團隊前擔任上海市黨委書記時，曾任習近平秘書深獲信賴，2013年被提拔到中央任職，同年底習近平造訪北京市內包子店時，幾乎沒有人不知道習近平旁邊坐的就是丁薛祥。

丁薛祥未歷任中央委員就「跳級」擔任政治局委員，為確立習近平地位盡心盡力，未曾擔任過地方領導人就罕見地進入最高領導團隊，但也有人認為他不會擺架子。

● 李希

李希雖然沒有跟習近平共同工作經驗，但被認為忠誠度較他人更高。李希被提拔為中央規律檢查委員會書記，負責可說是習近平「金字招牌」的反貪腐工作，也代表習近平對他的期待。

李希主要黨員經歷來自甘肅省，2006年到2011年擔任「革命聖地」陝西省延安市的黨委書記。他將習近平「下放」時所在的延安市梁家河村「聖地化」等作為，在習近平就任總書記前就展現忠誠度。

儘管李希在2015年起擔任遼寧省黨委書記時期，被迫因應選舉不公等情況，但身為「救火隊長」仍堅決實行改革，處事手腕獲習近平正面評價，被擢升為廣東省委書記。而他接任反貪腐職位，研判也是其執行力獲賞識。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111026