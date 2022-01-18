中共廣東書記李希：經濟穩字當頭

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（中央社記者張謙香港18日電）據報導，在春節前夕，中共廣東省委書記李希和廣東省代省長王偉中昨天在省內視察，李希強調，廣東經濟發展要穩字當頭。

深圳新聞網今天報導，為貫徹中共總書記習近平對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，以及落實中共19屆六中全會、中央經濟工作會議精神和推動省委12屆15次全會的部署，李希和王偉中昨天到佛山市為今年工作進行視察，尤其聚焦第一季工作。

報導表示，兩人到了南海區的季華實驗室、順德區北滘鎮的庫卡機器人（廣東）有限公司。

視察期間，李希主持召開座談會，除了傳達政治指示外，比如要深入學習貫徹習近平的重要講話精神等，並強調廣東發展要穩字當頭。

他說，廣東在發展上要穩字當頭、穩中求進，穩住經濟基本盤，以更好服務全省、發展大局，以及抓好深圳綜合改革試點、橫琴和前海兩個合作區建設等重大歷史機遇。

同時，廣東要大力實施創新驅動發展戰略，推動製造業高品質發展，推進科技自立自強，增強產業鏈和供應鏈自主可控能力，加大先進製造業投資力度等。

上月底，廣東人大常委會開會表決接受馬興瑞辭任省長的請求，任命深圳市委書記王偉中為代理省長；馬興瑞則接替陳全國，升任新疆維吾爾自治區黨委書記。

有分析指出，王偉中曾長期處理科技產業工作，符合當前廣東大力發展科技創新的發展路向。

被調到新疆工作的馬興瑞，外界大都看好其前景，有報導指他可能晉升中共政治局常委。不過，有分析指出，李希晉升中共政治局常委的機會更大於馬興瑞。

據分析，中共廣東省委書記的地位歷來重要，就以最近4任的省委書記為例，李長春、張德江、汪洋都先後晉升政治局常委。

李希是現任中共政治局委員，更上層樓的話，就是政治局常委；然而，馬興瑞目前只是中共委員，跳級晉升機會不大。

另外，李希今年將滿66歲，未知下屆中共政治局常委人選會否沿用「七上八下」的不成文規定，即擔任政治局常委者，67歲可以留任，68歲則要離任。（編輯：李雅雯/陳沛冰）110118