專家：丁薛祥將主管中央港澳事務

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中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委。左起為李希、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧、丁薛祥。（共同社）

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（中央社記者張謙香港24日電）據分析，中共中央政治局新任7名常委中，丁薛祥將取代前政治局常委韓正負責香港和澳門事務。

香港經濟日報今天引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳說，現任中央港澳工作領導小組組長韓正不再擔任政治局常委，另港澳事務辦公室主任夏寶龍和香港中聯辦主任駱惠寧都未進入新一屆中央委員會，這意味著中央港澳系統將出現人事變動。

劉兆佳預期丁薛祥將會接替韓正主管港澳事務，並指丁薛祥作為中央辦公廳主任，過去一段時間與香港事務有頗多交集，經常協助中共總書記習近平處理香港事務，是合適人選。

對於主管港澳事務的官員，劉兆佳說，未來人選未必局限於一直在港澳系統工作的人，可能是具有更廣泛經驗、獲得北京中央信任並能夠從國家民族整體大局看待香港問題的人。

但他指出，無論誰主管中央港澳事務，北京中央對香港的大政方針不會改變。（編輯：唐佩君）1111024