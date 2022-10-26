中共20大中國人怎麼看？上海民眾多冷漠避談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

上海市人民公園緊鄰上海市人民政府和人民廣場，正值COVID-19防疫期間，必須掃場所碼後實名制入園。人民公園為民眾休憩、散步、話家常的地方，對於記者採訪對中共20大看法，他們多避談。中央社記者李雅雯上海攝 111年10月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海26日電）中共20大會議結束，20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委，包括上海市委書記李強。對於會議內容和新領導班子，上海人展現相對政治冷漠態度，大多表示，沒看法、沒興趣。

中共20大會議甫於22日結束，隔天、23日20屆一中全會選出新一屆7名政治局常委，中共總書記習近平在預期中連任外，其餘6人依序分別為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。

李強是歷任浙江、江蘇、上海這3個「長三角」省級的官員。李強名列政治局常委第2，依循過往慣例，可望在明年3月舉行的全國人大會議中被任命為國務院總理。李強一度因為上海封城2個月被外界視作「行情暴跌」，強硬貫徹清零政策仍獲賞識。

記者26日走訪上海市街頭，前往人民廣場、人民公園、外灘等處，試圖了解一般民眾對於中共20大會議內容有何想法，對於新領導班子所引領的「新政治」有何期待，對於李強將掌總理有何看法。民眾對於邀訪多表拒絕，或者直言「沒看法」、「沒興趣」。

3名中年婦女在人民公園雀躍談天，對於邀訪內容直揮手說，「小姑娘，我們沒時間」。2名年約20多歲女生則是皺著眉頭、瞪大了眼說，不太方便。一名男子拿著相機在公園內取景，專注地微調花朵和鏡頭間的距離，他說，以後有機會再說吧，「我因為自己的行程安排，現在沒有時間」。

一對男女在湖邊談天，男子聽到關鍵字「20大」就打斷了還沒說完的句子，揮揮手說「不！不！不！」，女子趕忙加緊打發，「我們在談正事呢」。一名年輕男子對於邀訪來意回應，「我對這個不感興趣」、「我沒有關心這個」。一名年輕女孩笑著拒訪，直說「不方便談」；另一名女孩則用傻笑不語表示了拒絕。

記者走訪街頭，在滬民眾大多展現對於政治「不感興趣」的一面，拒絕公開談論想法或看法。一名網約車司機在私下談天中則透露，對於收入下滑很有感覺，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，接單量較以前掉了不少，不在意誰掌政當家，「有飯兒吃才重要」。（編輯：張淑伶）1111026