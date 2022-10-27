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中共是恐怖情人？邱垂正：可能有暴力傾向

2022/10/27 11:42
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（中央社記者呂佳蓉台北27日電）被問及中共是不是像「恐怖情人」，陸委會副主委邱垂正表示，「我們一定要向國際社會聲請這可能有暴力傾向。」

民進黨立委伍麗華今天在立法院說，最近大家非常關注中共20大，其中的報告涉及台灣的部分出現矛盾或是截然不同的說法。

伍麗華認為，報告當中說會對台灣尊重、關愛，說造福台灣，但又說絕不放棄武力選項，認為立場反覆。

邱垂正對此回應，這是中共傳統的辯證思維。中國大陸的對台措施向來保持一貫，領導人對台思想貫徹下來仍然是反獨、反干涉，促統、促融合。

伍麗華詢問：「這有點類似恐怖情人，你有沒有覺得很像？」邱垂正回應：「是」。

伍麗華又說，「所有的恐怖情人他講話的方法就是這樣，一下說很愛你，一下子說你不從我就怎樣，面對恐怖情人要怎麼辦？」

邱垂正回答：「我們一定要向國際社會聲請這可能有暴力傾向。」

伍麗華又問及，中共又說要促進兩岸經文交流合作，這種話是否聽得下去，還要重啟小三通？邱垂正指出，對於小三通要不要恢復客運還在做各種綜合評估，多一份評估就多一份安全保障。（編輯：唐佩君）1111027

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