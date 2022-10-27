港媒：公衛專家尹力可能接任中國副總理

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（中央社台北27日電）現任福建省委書記尹力在中共20屆一中全會升任政治局委員，港媒指出，尹力是公共衛生專業出身的醫學博士，有可能接下主管醫療衛生尤其是疫情防控的副總理職位。

中共20大22日閉幕後，隨即召開的中共20屆一中全會選出新一屆領導層，19屆中央委員、60歲的尹力升任中央政治局委員。

香港01今天報導，尹力是公共衛生專業出身的醫學博士，2002年至2003年曾以訪問學者身份赴美國哈佛大學公共衛生學院進修；2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情爆發後，回國擔任衛生部辦公廳副主任，並以專家身份參加時任總理温家寶主持召開的座談會，為疫情防控和公共衛生建言獻策。

尹力隨後又曾擔任衛生部國際合作司司長、世界衛生組織（WHO）執委會副主席、衛生部辦公廳主任，2008年升任衛生部副部長，2015年調任四川省委副書記，2016年升為四川省長。

報導說，2020年初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在湖北武漢爆發後，尹力主政的四川省早於多省市採取較為有力和周密的防控措施，陸媒新京報當時曾點評「無論是明確全省市一級定點救治醫院名單，還是切斷與武漢的路面交通、組建醫療隊準備支援武漢等，四川也都走到了前面」。

同年11月，尹力調任福建省委書記，這次20屆一中全會又升任政治局委員。

香港01的報導預測，由於主管教育、體育、文化、醫療衛生的現任副總理孫春蘭明年便退休，具有紮實公共衛生專業背景和亮眼防疫成績的尹力有可能接下孫春蘭的位子。

報導說，無論尹力最終擔任什麼職務，他的公共衛生專業背景和防疫經驗，都有利於今後中國防疫的科學化、精準化；而他升任政治局委員，或許是中國防疫的積極訊號，在中共20大落幕後，防疫政策是否漸次放開，值得關注。（編輯：周慧盈/唐佩君）1111027