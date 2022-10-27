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分析：李強經濟學浮現 帶有重商風格

2022/10/27 16:41（10/27 17:03 更新）
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中共新一屆領導班子清一色是總書記習近平（前左）人馬，上海市委書記李強（前中）可能在明年「兩會」接替李克強成為新總理。（共同社）
中共新一屆領導班子清一色是總書記習近平（前左）人馬，上海市委書記李強（前中）可能在明年「兩會」接替李克強成為新總理。（共同社）
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（中央社記者張謙香港27日電）中共上海市委書記李強作為20大政治局的二號人物，很可能在明年「兩會」接替李克強成為新總理，「李強經濟學」近日開始浮現，略帶新商和重商風格，強調政府少干預微觀經濟。

香港經濟日報今天刊文指出，現任中國總理李克強有著鮮明的學術背景，外界可通過他的師門和論文著作觀察其經濟理念，但李強一直是地方大員，作風又頗為低調，外界對其施政思路及未來在他治理下的國務院會形成怎樣的新風格，充滿好奇。

但文章指出，大陸財新雜誌10年前曾訪問過李強，題目是「李強：全面改革的浙江思路」，當中可窺見他在主政浙江期間的經濟思路，也許會成為未來「李強經濟學」的雛形。

文章表示，回顧這篇訪問，李強有三點鮮明主張令人印象深刻，一是盛讚浙商的企業家精神。據指出，作為浙江人，李強對浙商精神格外有情結，在回答浙江民營經濟發展的問題時，他提到浙商的創業精神是在艱苦的環境中闖出來的，並說「哪怕現在蟄伏一時，受到一些打擊都不要過於擔心，只要浙商精神在，闖勁還在，我們就不怕。」

二是論及政府與市場的關係時，李強認為管理經濟要靠「三隻手」，即政府有形之手、市場無形之手、社會自治之手；他表示，不能讓「看得見的手」變成「閒不住的手」，要減少政府對微觀經濟活動的參與和干預，「政府要有限、有為、有效」。

三是講改革開放的終極目的是「惠民」。

李強強調改革開放最大的成功是激發了人的創造力和能動性，「天還是這片天，地還是這片地，很重要的就是讓生活在這片土地上的人有機會有更大作為」。

文章認為，應該說，在中國經濟最發達的江浙滬摸爬出來的李強，帶有親商重商的風格，又與「人民至上」的施政理念結合，分別具備了市場經濟和社會主義的鮮明烙印，也許將成為他未來打造「中國式現代化」經濟治理主要的著力點。（編輯：吳柏緯）1111027

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