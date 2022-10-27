中共20大後 廈門大學成立中國式現代化研究院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中共總書記習近平在20大報告中提出「中國式現代化」後，廈門大學25日便舉行「中國式現代化研究院」揭牌儀式，後續並將成立「共同富裕研究中心」等研究平台。

根據廈門大學官網消息，25日，廈門大學在傳達學習中共20大精神會議結束之後，舉行廈門大學中國式現代化研究院揭牌儀式。廈門大學黨委書記張榮、校長張宗益共同為研究院揭牌。

廈門大學方面表示，成立這個研究院是要全方位、多角度探索中國式現代化重大理論與實踐問題，系統總結中國式現代化模式與道路、本質和規律，向世界傳播中國式現代化的世界意義和價值。

廈門大學中國式現代化研究院成立後，還打算設立「高質量發展研究院」、「馬克思主義中國化時代化研究中心」、「共同富裕研究中心」等研究平台。

另據廈門大學官方微信公眾號26日消息，張榮在會議中表示，要將習近平新時代中國特色社會主義思想全面貫穿哲學社會科學各學科知識體系，將其世界觀和方法論內化為各學科專業基礎理論、知識體系、基本方法，轉化為推動學校哲學社會科學創新發展的強大動力。

習近平16日在中共20大報告中說，從現在起，中共的中心任務就是以「中國式現代化」全面推進中華民族的偉大復興。

他說，中國式現代化是中國共產黨領導的社會主義現代化，是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。實現全體人民共同富裕是中國式現代化的重要特徵，也是中國式現代化的本質要求。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1111027