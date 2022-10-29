陳文清接任中共中央政法委書記

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根據中共中央政法委官網29日更新的領導人訊息，經中共20屆一中全會晉升為政治局委員的陳文清（前），正式出任中央政法委書記。（中新社）

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（中央社記者邱國強北京29日電）根據中共中央政法委官網今天更新的領導人訊息，經中共20屆一中全會晉升為政治局委員的陳文清，已接替前任的郭聲琨，正式出任中央政法委書記。這項調動符合外界預期。

中共20屆一中全會23日選出新一屆政治局成員後，一週以來進入人事調動階段。根據已知訊息，中共中央宣傳部長、中央統戰部長、中央政法委書記、上海市委書記與廣東省委書記等職務的新人事，已經正式公布。

陳文清1960年生，四川仁壽人，西南政法學院法律系法律專業畢業，1983年加入中共，1984年在四川參加工作。歷任基層派出所民警、區公安分局副局長、局長、四川省樂山市公安局長、四川省國家安全廳長，2002年4月出任四川省人民檢察院檢察長。

2006年8月，陳文清首度離開四川工作，調任中共福建省政法委書記；2011年5月升任福建省委副書記；2012年11月升任正副長級的中紀委副書記；2015年4月出任中國國家安全部黨委書記；2016年11月升任國家安全部長，並兼任中央政法委委員；2018年5月進一步兼任中央國家安全委員會辦公室分管日常工作的副主任。

陳文清在中共20屆一中全會除晉升為政治局委員外，還出任中央書記處排名第5的書記。

根據中央政法委官網，中國公安部長王小洪目前仍是副書記，周強、張軍、陳一新、唐一軍、王仁華、王春寧為政法委委員，秘書長為陳一新，副秘書長為誾柏、王洪祥、林銳。（編輯：呂佳蓉）1111029