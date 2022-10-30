鄭州富士康大批員工徒步返鄉 鴻海：園區疫情已逐步控制

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）針對鄭州園區疫情狀況，鴻海集團今天發出4點聲明表示，在園區與當地政府配合防疫下，疫情已逐步控制中；30日起對有意返鄉員工做好點對點有序返鄉服務，集團會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。

中國河南鄭州COVID-19疫情波及富士康廠區，鴻海集團主要製造蘋果iPhone等智慧型手機產品和零組件的河南省鄭州園區，近日爆發富士康員工大規模「逃難式」徒步返鄉情事引發關注。

鴻海科技集團今天下午發出4點聲明指出，集團深知在當前疫情形勢下，如何做好園區20餘萬員工的照護與安全保障是一場「持久戰」，亦關注到外界對鴻海富士康的關心，懇請各界給予理解與支持。

鴻海表示，照護員工是集團經營首要原則。當前在當地政府指導下，集團鄭州園區正持續落實防疫措施，實施閉環管理、點對點通勤、每日核酸及抗原篩檢、免費為員工提供三餐、增設24小時關愛熱線、志願者服務等員工關愛舉措，並持續為員工提供最新防疫訊息及宣導。

針對園區內員工，鴻海指出，在符合防疫安全生產規範下，會全力保障員工生產安全及健康照護；由政府統籌管理的愛心觀察區員工，也會盡最大努力，持續協調當地政府，為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障。

目前廠區內相關物資供應無虞，因疫情逐步穩定，當地政府同意恢復堂食，以提高員工生活的便利性與滿意度；同時，針對部分有返鄉意願的員工，園區已聯合當地政府統一組織人員和車輛，從10月30日起做好員工點對點有序返鄉服務。

鴻海也指出，集團鄭州園區與當地政府配合防疫，園區已經逐步在控制之中。集團會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。（編輯：蘇志宗）1111030