鄭州廠員工傳逃疫返鄉 彭博：鴻海準備加時薪逾1/3

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（中央社台北31日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）引述消息人士說法報導，鴻海在鄭州廠傳出因為廠內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發員工大批返鄉後，準備將當地部分員工時薪調高逾1/3。

多位知情人士不具名指稱，為維持鄭州廠以充分速度運轉，鴻海將把重要職位員工時薪調高多達36%，至大約時薪38人民幣（5.20美元），這次調薪是與蘋果（Apple）iPhone 14約在上月開始生產時的時薪相比。

鴻海集團旗下富士康中國鄭州廠區COVID-19疫情生變，大批員工離廠徒步返鄉，鄭州廠區是高階iPhone 14機種主要生產基地，市場擔憂蘋果iPhone 14產品生產和出貨恐因鄭州廠疫情狀況受衝擊。

根據微信公眾號訊息，富士康鄭州科技園區主管今天接受當地媒體採訪表示，10月13日已啟動閉環管理措施，10月21日起實施「核酸+抗原」一日兩檢，10月29日起逐步恢復餐廳供餐。

此外，從10月19日起，正常出勤且符合防疫的員工，發放每天人民幣50元出勤激勵獎金，其中製造iPhone的iDPBG數位產品事業群（integrated Digital Product Business Group），26日起至11月11日提高至每天人民幣100元，並給予最高人民幣1500元的全勤激勵獎金。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111031