更多編輯台推薦新聞：
循環杯可享自備飲料杯5元優惠 哪裡可借？如何借？QA一次看
生活

循環杯可享自備飲料杯5元優惠 哪裡可借？如何借？QA一次看

韓國直播主梨泰院脫困後救人 稱再危險也想多救一命
國際

韓國直播主梨泰院脫困後救人 稱再危險也想多救一命

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉
國際

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
鴻海
新聞專題
鴻海1/300
首頁 / 產經

鄭州廠員工傳逃疫返鄉 彭博：鴻海準備加時薪逾1/3

2022/10/31 23:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）引述消息人士說法報導，鴻海在鄭州廠傳出因為廠內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發員工大批返鄉後，準備將當地部分員工時薪調高逾1/3。

多位知情人士不具名指稱，為維持鄭州廠以充分速度運轉，鴻海將把重要職位員工時薪調高多達36%，至大約時薪38人民幣（5.20美元），這次調薪是與蘋果（Apple）iPhone 14約在上月開始生產時的時薪相比。

鴻海集團旗下富士康中國鄭州廠區COVID-19疫情生變，大批員工離廠徒步返鄉，鄭州廠區是高階iPhone 14機種主要生產基地，市場擔憂蘋果iPhone 14產品生產和出貨恐因鄭州廠疫情狀況受衝擊。

根據微信公眾號訊息，富士康鄭州科技園區主管今天接受當地媒體採訪表示，10月13日已啟動閉環管理措施，10月21日起實施「核酸+抗原」一日兩檢，10月29日起逐步恢復餐廳供餐。

此外，從10月19日起，正常出勤且符合防疫的員工，發放每天人民幣50元出勤激勵獎金，其中製造iPhone的iDPBG數位產品事業群（integrated Digital Product Business Group），26日起至11月11日提高至每天人民幣100元，並給予最高人民幣1500元的全勤激勵獎金。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111031

彭博
彭博：美國建議歐盟汲取對俄出口管制經驗 同手段對付中國 彭博：受美禁令影響 台積電停供中國壁仞先進晶片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鴻海鄭州廠出招拚防疫 提高獎金激勵員工