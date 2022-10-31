對中國經濟情勢悲觀 外資持續拋售人民幣債券

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（中央社台北31日電）外資對中國經濟前景持續悲觀，國際投資人加速拋售人民幣債券。據統計，今年9月投資人持有中國政府發行債券和其他債務總額降至人民幣3.4兆元（約新台幣15兆），是2020年12月以來新低。

華爾街日報報導，根據中央國債登記結算有限公司（中央結算公司）和上海清算所公布的數據顯示，今年9月，國際投資者在中國持有的中國政府發行債券和其他以人民幣計價的債務總額降至人民幣3.4兆元，這是自2020年12月以來的新低。

外資加速拋售，反映出對中國經濟和人民幣前景的悲觀情緒。

報導指出，拋售中國債券的浪潮始於今年2月，即俄羅斯入侵烏克蘭開始，從那時到現在，外國投資者已經減持了相當於920億美元的中國債券。雖然拋售的情形在7月、8月略有緩和，然而到了9月再次加速。今年9月整體淨流出量幾乎是8月總量的兩倍。

今年9月，人民幣在過去兩年多的時間裡首次跌破7元大關，並在10月持續貶值。人民幣貶值，連帶削弱了人民幣計價資產的國際吸引力。

報導提到，美元大幅上漲是促成這種情況的主要原因，但是中國本身經濟不振也加速人民幣下跌的速度。由於美國利率上升和美元相對強勢，全球投資者將資金從新興市場資產中撤出，以購買更多回報率更高的美國債券。

過去數年，中國政府債券收益率明顯高於同期限的美國債券，但這種情況4月出現了反轉。上週五，10年期的美國國債收益率約為4%，而10年期中國政府債券收益率為2.7%。

報導引述多位分析師表示，經濟前景悲觀加上人民幣貶值的壓力，在市場看來，中國國債的總回報率目前並不具有吸引力，很多人已經或準備賣出了。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111031