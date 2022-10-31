富士康返鄉潮引關注 廠方：盼大家能返崗相聚

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（中央社台北31日電）河南鄭州富士康員工因疫返鄉引關注。該廠相關負責人表示目前防疫形勢穩中向好，能保障20萬人次免費一日三餐，但未說明具體的離廠及因疫隔離人數。他盼望疫情穩定後，大家仍能返崗相聚。

河南日報今天刊發對富士康科技集團iDPBG事業群負責人的專訪，「還原」鄭州富士康疫情期間的運營狀況。

他說，富士康在10月13日就啟動了閉環管理。16日，園區外居住的富士康員工均已集中入住宿舍、酒店、學校等場所，實施了閉環管理、點對點通勤。富士康21日起開始實行「核酸+抗原」一天兩檢。

17日開始，開始實行分事業群就餐，錯峰上下班。10月19日，停止餐廳堂食，開始實行分餐配餐，免費為員工提供一日三餐。隨著疫情的好轉，從10月29日起已逐步恢復堂食。目前，有4處餐廳已經恢復堂食，11月1日計劃再恢復4處。

他表示，「截至目前，鄭州園區未發生重症感染現象，在政府的大力協助下，疫情總體可控」。

對於已經離廠返鄉或想要返鄉的員工，他說，公司已聯合政府統一組織人員和車輛，幫助返鄉員工做好個人防護，安排核酸檢測，確保員工點對點有序返鄉。「對於已經返鄉的員工，公司感恩大家曾經的付出與相伴」，盼望疫情穩定後，「大家仍能返崗相聚」。

當前富士康安排員工每天進行抗原快篩與核酸檢測，制定異常處置機制，聯合鄭州市第一人民醫院提供線上問診等服務，並提供線上心理疏導。這名負責人表示，目前防疫形勢穩中向好，園區各餐廳從10月29日逐步恢復堂食，當前能夠保障20萬人次免費的一日三餐。

對於目前富士康的生產經營狀況，他說，富士康鄭州科技園正盡最大努力做到「生產、防疫兩手抓」。他坦言，當前處於生產高峰期，產線對工人的需求較大，「為降低疫情可能產生的風險，集團也會協調其他園區產能備援」。

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河南省鄭州市富士康員工近日大規模「逃難式」徒步返鄉，相關照片和影片在網上流傳後引發關注。這些原本家在河南各地的員工選擇返鄉，反映出對廠內染疫的憂心，或是在隔離無法工作的情況下，顧及生計問題寧願走為上策，另外也有消息指出廠內物資保障不足。

昨天，鄭州官方發布，表示富士康將統一組織人員和車輛，全力以赴確保富士康員工順利安全返鄉。（編輯：張淑伶）1111031