鄭州疫情蔓延富士康廠區 官方派出工作組進駐

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（中央社記者李雅雯上海30日電）中國河南鄭州COVID-19疫情波及富士康廠區。有員工說，閉環管理僅與外界隔離，廠區群聚感染嚴重，為防產量下降仍執行全勤激勵措施；媒體指出，當地政府已向富士康派駐工作組。

鴻海於26日發布聲明表示，網路流傳「鄭州園區約2萬人確診」為不實訊息，少部分員工受到疫情影響，目前園區內生產營運相對穩定，持續做好員工安全防護，本季營運展望不變。

對於富士康廠區大量員工染疫情形，鄭州富士康黨委書記蘇東霞30日凌晨發出公開文字提到廠區疫情處理工作艱鉅，「在公司工作生活的第15天，每一天，殫精竭慮，不遺於力」。他轉述富士康資深員工意見指出，鄭州廠區有20多萬人，管理難度甚高，疫情發生後，內部盡力調動資源，外部獲得支持甚少。

鄭州富士康為iPhone 14主要生產基地，10月中旬傳出廠區大批員工染疫消息，資方則指僅是「少部分員工受到疫情影響」。陸媒第一財經30日報導，鄭州航空港經濟綜合實驗區（港區）行政人員坦言，廠區閉環管理10多天了，「當地政府已向富士康派出駐廠工作組」。

社群平台抖音有多支影片錄下富士康廠區員工「逃難」畫面。影片可見員工手拿塑膠袋，幾乎沒有帶其他家當地徒步離開廠區；有些畫面為大批員工走在黃土鄉里間，一旁還有「返鄉人員食物補給點」布條，放置礦泉水、乾糧等物資提供離廠路過的富士康員工拿取。

河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等多個地方城市發出公開信，點名「鄭州富士康」、「富士康工作人員」，直指將派出專車到廠區，在作好防疫準備前提下，採取「點對點」方式接送民眾返鄉。

一名自稱富士康2022屆菁幹班員工撰文講述廠區疫情狀況，這篇經驗文在社群廣為流傳。他說，疫情在8日現跡，卻沒有獲得重視，14日開始採取閉環管理，廠區內早已交叉感染、疫情蔓延，所有人在廠區、宿舍間穿梭，人群聚集、不戴口罩、抽菸、吐痰，根本沒有看到疫情防控作為。

他指出，最開始一旦發現陽性病例和密接者就拉走隔離，隨著病例數持續增加，根本沒有地方可以再安置，密接者索性採驗陰性就繼續工作，沒有加以隔離。

為了激勵員工上班，廠區仍實行激勵措施，全勤人員每天可獲人民幣50元（約新台幣220元），疫情結束後統一發放。未出勤員工則沒有防疫物資，也沒有飯可以領，這些問題都要自行想辦法解決。

「在災難面前，每個人都如此渺小，我們和每一位員工一樣，都有著共同願望：好好活著」，他說，沒想到這竟成了一個奢望，「我們只想吃一口正常飯菜、看一眼外面的世界」。（編輯：吳柏緯）1111030