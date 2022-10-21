河南鄭州疫情加劇 富士康禁員工餐廳內用餐

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（中央社台北21日電）由於河南省會鄭州市疫情加劇，員工30萬人、負責組裝iPhone的富士康鄭州廠已下令暫停員工餐廳內用餐，每日三餐由公司免費提供，並要求員工返回宿舍內進食。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，鄭州市近期因部分地區爆發疫情而實施封控，蘋果公司最大的iPhone生產基地富士康鄭州廠區受疫情影響，加強防疫措施，以維持最新機種iPhone 14的產能。

富士康鄭州廠區號稱員工約30萬人，據工廠官方微信發布的通知，園區禁止員工在餐廳內用餐，自19日下午3時起，要求員工餐點帶回宿舍吃。

基於防疫考量，員工三餐由公司免費提供，若干單位像是負責iPhone組裝的綜合業務數位產品部門，則發放返回宿舍的交通津貼，執行新頒布的防疫政策期間，他們每天還可額外領人民幣50元（約新台幣222元）以獎勵按時上班。

自本週起富士康鄭州廠員工只能沿廠區內若干路線通勤，多數入口暫時關閉，據17日頒布的公告，富士康敦促住在廠區外員工搬進廠區宿舍，要求工人離開宿舍就得佩戴N95口罩，並且每天進行核酸檢測。

富士康發言人今天表示：「鄭州廠區的生產一切如常，沒有受到疫情的顯著影響。」

儘管如此，還是有員工感到不滿並於社群網站小紅書留言稱：「拿到餐點還是熱的，回到宿舍已變涼了，他們頒布這項措施之前有沒有思考過？」同時上傳大排長龍等著領食物的照片。

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南早報導說，當前富士康鄭州廠正全力拚最新機種iPhone 14的量產，公司方面頒布上述防疫措施。鄭州市今天通報新增7個確診病例，居民千萬的鄭州已封閉若干行政區，同時下令非必要的商家暫停歇業，不過列入政府白名單的企業，則獲准繼續營運。

富士康頒布的防疫措施凸顯中國苦於維繫經濟發展與兼顧防疫的兩難，因今年早前經濟重鎮上海與深圳皆因執行嚴格防疫封控，重創在中國經商的投資人信心，同時加速外移至其他市場。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111021