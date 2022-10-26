鴻海：鄭州園區2萬人確診訊息不實 第4季展望不變

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）鴻海今天聲明表示，網路流傳的「鄭州園區約2萬人確診」是嚴重不實訊息，少部分員工受疫情影響，目前園區內生產營運相對穩定，並持續做好員工安全防護，第4季營運展望不變。

外媒25日晚間報導，中國河南鄭州COVID-19疫情蔓延，富士康當地廠區也受到波及。

中國社交軟體「抖音」25日也有自稱是鄭州富士康員工，上傳短片自述陽性確診者隔離狀況不佳，廠區主管不聞不問；也有民眾上傳短影片指出鄭州富士康港區隔離人員搬遷至特定小區，人數約1.9萬人，預計今天開始將外宿在張庄地區的員工，進行返宿安排，預計人數約2.1萬人。

對此，鴻海接受中央社記者詢問提出3點聲明，首先鴻海表示，網路流傳的「鄭州園區約2萬人確診」是嚴重不實信息，目前園區內生產營運相對穩定，並持續做好員工安全防護。

其次鴻海指出，員工是集團最大的財富，照護員工是集團經營的首要原則，針對少部分受疫情影響的員工，富士康將在符合地方防疫政策前提下，盡全力為所有員工提供必要的物資供給、心理撫慰、訴求反饋等生活保障。

鴻海表示，目前鄭州防疫工作穩定推展，對集團影響程度可控，第4季營運展望不變。

產業人士表示，富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造蘋果iPhone等智慧型手機產品和零組件，高階iPhone 14機種也在航空港廠區生產，富士康鄭州廠區受到疫情影響程度，牽動蘋果iPhone 14出貨狀況。

香港「南華早報」日前報導，鄭州疫情加劇，員工30萬人、負責組裝iPhone的富士康鄭州廠已下令暫停員工餐廳內用餐，每日三餐由公司免費提供，並要求員工返回宿舍內進食。

展望第4季營運，鴻海先前指出審慎樂觀，但仍需要密切觀察整體需求、通膨、疫情與供應鏈的後續變化；展望今年，鴻海重申與8月法人說明會預期相同，將由大致持平上調為成長。（編輯：翟思嘉）1111026