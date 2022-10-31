鴻海鄭州廠染疫 分析師：第4季iPhone出貨影響有限

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海中國鄭州廠區COVID-19疫情變化、大批員工離廠。分析師指出，目前蘋果iPhone供應鏈出貨並未變化，鴻海數週內產能可改善，對第4季iPhone出貨影響有限。

鴻海集團旗下富士康中國鄭州廠區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情生變，大批員工離廠徒步返鄉，鄭州廠區是蘋果（Apple）高階iPhone 14機種主要生產基地，市場擔憂蘋果iPhone 14產品生產和出貨恐因鄭州廠疫情狀況受衝擊。

天風國際證券分析師郭明錤30日在個人推特（Twitter）貼文分析，目前iPhone供應鏈出貨，並沒有因此事件變化，預計鴻海在數週內產能可逐漸改善，對於第4季iPhone出貨影響應該有限。

郭明錤指出，鴻海原本預計在11月至12月開始逐漸減少iPhone產能，因應季節性影響，不過在鄭州廠進入閉環生產後，減產iPhone計畫將延後。

不過郭明錤指出，隨著鴻海鄭州廠無預警突然進入閉環生產，目前全球10%以上iPhone產能受到影響。

郭明錤說，蘋果正與和碩、中國立訊精密討論將iPhone 14/14 Plus產線轉換成iPhone 14 Pro/Pro Max，他預估立訊最快明年第1季初開始出貨iPhone 14 Pro機種。

郭明錤表示，鴻海鄭州廠受到疫情影響，對於第4季iPhone出貨影響有限，但因應動態清零政策，在中國生產的供應商需學習封閉式的生產效率，可能提升製造成本。

蘋果先前在官網公布2021會計年度供應鏈名單，在鴻海集團部分，其中河南續入列製造蘋果產品據點；外資先前預期，鴻海占整體iPhone 14備貨量比重達70%，不僅是高階iPhone 14 Pro和Pro Max的獨家組裝代工廠商，占iPhone 14備貨量比重也有65%至70%。

產業人士分析，富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區，主要製造蘋果iPhone等智慧型手機產品和零組件，高階iPhone 14機種也在航空港廠區生產。（編輯：楊蘭軒）1111031