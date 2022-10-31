鴻海鄭州廠出招拚防疫 提高獎金激勵員工

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海中國鄭州廠區COVID-19疫情變化、大批員工徒步返鄉後續備受關注；產業人士分析，鄭州園區已改為1人1快篩，恢復開放餐廳，並提供員工返鄉服務，鴻海亦可透過深圳廠區產能備援，降低iPhone生產影響。

鴻海集團旗下富士康中國鄭州廠區疫情生變，大批員工離廠徒步返鄉，鴻海表示將做好點對點返鄉服務，鄭州園區持續落實防疫措施，疫情逐步穩定，集團協調其他園區產能備援，降低可能影響；鄭州市指廠區目前未有重症感染現象。

根據微信公眾號訊息，富士康鄭州科技園區主管今天接受當地媒體採訪表示，10月13日已啟動閉環管理措施，10月21日起實施「核酸+抗原」一日兩檢，10月29日起逐步恢復餐廳供餐。

此外，從10月19日起，正常出勤且符合防疫的員工，發放每天人民幣50元出勤激勵獎金，其中製造iPhone的iDPBG數位產品事業群（integrated Digital Product Business Group），26日起至11月11日提高至每天人民幣100元，並給予最高人民幣1500元的全勤激勵獎金。

熟知當地狀況的不具名產業人士向中央社記者透露，當地防疫規定核酸篩查採用20混1的方式，在鴻海爭取下，目前鄭州園區改為1人1快篩，若發現快篩陽性，立即安排單管核酸測試，確認陽性反應，馬上送至政府醫療隔離點。

產業人士指出，鄭州病毒株傳染力強，確診數增加，當地政府要求鄭州富士康關閉食堂，改為免費發送3餐，避免群聚。

不過由於富士康鄭州廠區員工在內人數高達20萬名，產業人士表示，一餐就需要發放20萬個餐盒，且員工從工廠走回宿舍吃飯，產生諸多不便及情緒不滿，透過與當地政府溝通後，富士康鄭州園區逐步恢復開放餐廳。

對於有員工想要留下來上班或離開返鄉，產業人士說，富士康採取尊重態度，不會強制留任，有意返鄉意願的員工，富士康配合當地政府統整人員和車輛協助，已在10月30日起提供返鄉服務。

這名產業人士認為，富士康是民營企業，一家民營企業防疫的力量有限，20多萬人的疫情防控，無法單靠一家企業。

富士康鄭州廠區是蘋果（Apple）高階iPhone 14機種主要生產基地，市場擔憂鄭州廠區疫情擴大，蘋果iPhone 14產品生產和出貨恐因鄭州廠疫情狀況受衝擊。

產業人士分析，除了鄭州廠區，鴻海集團在廣東深圳龍華和觀瀾廠區也有製造iPhone的產線，儘管深圳廠區目前以開發與試產（NPI）iPhone為主，但鴻海集團可透過深圳廠區產能備援，降低鄭州園區疫情變化的影響。（編輯：趙蔚蘭）1111031