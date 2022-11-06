北京馬拉松疫情中起跑 上海11/27也復辦

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（中央社記者李雅雯上海6日電）歷經2年停辦，北京馬拉松今天復跑，規模達3萬人，外界多將這場大型賽事視為逐步恢復正常生活訊號；上海馬拉松也將在27日復辦。

2022北京馬拉松6日舉行，上午7時30分鳴槍起跑，跑線起於天安門廣場，終於奧林匹克公園景觀大道，賽事路線沿途經過東城區、西城區、海淀區、朝陽區。

官網介紹，北京馬拉松在1981年創辦，賽事經國際田徑聯合會（IAAF）認證。北京馬拉松連年舉辦，2020年和2021年連續2年由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消；今年為歷經2年停辦後的第一場復辦，規模達3萬人。

基於動態清零方針，參賽選手仍要符合嚴格防疫規定，組委會當天賽前驗核參賽選手通信大數據行程卡、測量體溫、核驗北京健康寶的健康碼資訊，符合要求者才可進入場地、參加比賽。

參賽選手在賽前10天內必須進行疫調篩查，若有涉及染疫者所在地方不可參賽。例如，參賽選手賽前10日內有染疫者接觸史不得參賽，這個接觸史界定為其所涉及地方出現1例以上本土病例，縣、陸路邊境口岸所在縣、中高風險區所在縣、港澳台、國外旅居史等皆為劃列範圍。

北京馬拉松復賽被視作逐步恢復正常生活訊號。社群對於北京馬拉松熱烈議論，有民眾說，「很長時間沒有看到這麼多人集中，真是讓人振奮」，認為賽事復辦代表官方對於疫情防控有很高掌握度，這是一個好的方向。

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由於北京健康寶「彈窗」問題激起民憤，有人在社群批評，北京馬拉松真是諷刺，進入北京這麼艱難，卻弄了個3萬人馬拉松；另有人提到，「真搞笑，昨晚突然被通知樓棟封3天，現在卻在家裡看外面大型聚集」。

上海馬拉松繼去年宣布延後舉行後，將於11月27日復辦。上海馬拉松組委會3日表示，上海馬拉松將於27日上午7點再次集結，只設馬拉松賽事，賽事路線起於外灘金牛廣場，終點設在龍啟路、雲錦路，參賽規模為1萬8000人。（編輯：陳沛冰）1111106