股匯續強 新台幣強升逾2.8角再創近2個月新高
2022/11/14 10:16（11/14 10:27 更新）
新台幣匯率14日盤中大漲2.84角、重返31.1元價位，再刷近2個月新高紀錄。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國通膨降溫，金融市場激情仍未散去，美股續揚之下，台灣今天持續上演股匯強漲的戲碼，台股一度攻上14100點，新台幣匯率大漲2.84角、重返31.1元價位，再刷近2個月新高紀錄。
美國最新公布的消費者物價指數（CPI）低於預期，市場解讀通膨可望降溫，緩和聯準會的鷹派升息步調，金融市場情緒沸騰，美元指數向下急跌，重摔至106附近震盪。
台股繼11日勁揚503.8點，指數站上「萬四」關卡後，受到美股續漲帶動，今天開盤續強，早盤上漲逾百點，來到14100點關卡之上。
熱錢湧入加上美元指數腳軟，激勵新台幣匯率重拾升勢，上午以31.37元開盤後，連闖31.3、31.2元兩道關卡，最高升抵31.126元、勁揚2.84角，再創近2個月盤中新高紀錄。（編輯：張均懋）1111114
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新台幣開盤升4分 為31.37元