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救市措施續留市場 黃天牧：不到考慮退場時機

2022/11/14 09:21
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（中央社記者謝方娪台北14日電）美國通膨出現降溫跡象，台股11日大漲逾500點，重返萬四關卡。金管會主委黃天牧今天表示，穩定股市措施還是會繼續留在市場上、繼續觀察，還不到考慮退場指標的時機。

美國通膨降溫有望，激勵台股11日勁揚503.8點，加權指數重登萬四關卡。黃天牧今天赴立法院財政委員會進行專題報告並備質詢，外界聚焦金管會是否可能評估撤除有條件限空令。

黃天牧表示，美國聯準會（Fed）仍有表達繼續升息的可能，金管會會繼續觀察整體國際股市及國內股市情況，金管會自今年7月以來陸陸續續實施的穩定股市措施，會繼續留在市場上，繼續觀察。

至於金管會評估救市措施退場指標為何，黃天牧強調，現在股市仍在密切觀察階段，還不會考慮退場指標的問題。

黃天牧進一步指出，過去通常是經過一段時間、真正覺得股市發展穩定之後，才會進行退場指標的相關考量，「目前還不到這個時間」。

針對投資人對台股信心是否已經歸隊，黃天牧回應，「我還是要提醒投資人注意風險、審慎選股。」（編輯：張均懋）1111114

黃天牧
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