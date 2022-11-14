美股續揚 法人：台股短線留意3指標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北14日電）通膨降溫有望，美股4大指數續揚，台股11日終場勁揚503.8點，收在14007.56點，指數重返萬四關卡，法人指出，短線上影響台股走勢的變數仍聚焦通膨、升息幅度與電子庫存去化問題。

美國通貨膨脹憂慮減輕，投資人預期聯邦準備理事會（Fed）升息腳步可能放緩，美股繼前一個交易日暴漲後，11日持續走揚。

台股11日開高走高，指數重返萬四關卡、站上季線，成交量放大至3399.97億元，週線連二紅，且上週週線大漲980.85點，拉出一根長長的紅K棒，漲幅高達7.53%。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，短線上影響台股走勢較大變數仍聚焦美國通膨數字及美國聯準會升息碼數；產業方面則留意消費電子庫存去化問題是否解決。

展望本週台股重要大事，美國總統拜登將在20國集團（G20）峰會場邊會晤中國國家主席習近平，受到全球高度矚目，拜登說他會試圖建立美中關係「紅線」，民主黨期中選舉意外成功，使他在拜習會中處於更有利地位。

國內方面，14日上市櫃公司第3季季報公布截止，16日台指期結算，包括聚陽、台泥、東元、上銀、亞泥、裕隆等傳產和機電股法人說明會將陸續登場。（編輯：張均懋）1111114