美國通膨登40年高點後連6降 物價壓力仍重

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美國勞工部12日公布，2022年12月消費者物價指數年增6.5%，創一年多來最低水準。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購肉品。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年1月12日

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（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）最新數據顯示，美國去年12月消費者物價年增6.5%，連續第6個月下滑，創一年多來新低。油價下跌有助通貨膨脹降溫，但旅館訂房等服務通膨仍嚴重，令決策官員憂心。

美國勞工部今天公布，去年12月消費者物價指數（CPI）年增6.5%，低於去年11月的7.1%，及去年6月創40年來新高的9.1%；如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率從去年11月的6%降至5.7%。兩項數據都符合市場預期。

CPI經季節調整單月下跌0.1%，相較之下，去年11月上漲0.1%；核心物價月增0.3%，漲幅高於去年11月的0.2%。

勞工部數據顯示，去年12月，包含汽油的能源價格下跌4.5%，對整體CPI走低貢獻卓著。但居住、居家裝修、車險等服務費用上漲，抵銷中古車、機票等領域的跌勢，造成核心物價持續上漲。

其中，包含房租的居住費用攀升0.8%；外宿價格漲勢兇猛，單月漲幅達1.5%。

這份數據顯示，自去年中汽油價格走跌開始，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間急遽升溫的通膨已明顯緩和，但遠不及聯邦準備理事會（Fed）維持物價穩定的目標。在勞動市場吃緊、工資漲勢旺盛的背景下，服務通膨極為頑固，通膨完全降溫可能是一段漫長過程。

聯準會為抑制物價漲勢，去年7度升息，聯邦資金利率目標區間達到4.25%至4.5%，創2007年12月以來新高。市場預期，未來幾個月聯準會將持續升息，政策利率達頂點後維持一段時間，美國經濟衰退風險升高。

最新通膨數據公布前，美國景氣已在通膨及高利率雙重壓抑下顯現降溫跡象，去年11月零售銷售下滑0.6%，住宅銷售連10個月衰退，去年12月就業及工資成長趨緩。

全美最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）本週表示，通膨不會像人們預期那樣降溫，聯準會可能需要將政策利率升到6%，才能成功壓制通膨。這項利率頂點預測高於聯準會絕大多數官員去年12月預期的5%至5.5%。（編輯：韋樞）1120112