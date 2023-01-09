柯建銘：平均地權條例修法支持政院版 拚10日三讀

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（中央社記者王揚宇台北9日電）立法院會10日將處理平均地權條例部分條文修正草案，外界關心執政黨團態度。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，支持行政院版，但在一些行政程序上有疑義的部分，會用附帶決議方式處理，把它弄清楚。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政則指出，希望明天順利三讀修正通過平均地權條例部分條文，除非其他政黨有意見要拉協商，黨團的立場就是按照委員會初審通過、無須協商的版本來處理。

立法院內政委員會民國111年12月21日初審通過平均地權條例部分條文修正草案，並祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。全案不須交由黨團協商。

立法院會今天處理討論事項議程時，通過民進黨立法院黨團所提變更議程提案，將平均地權條例部分條文修正草案列為第一案。

然而，民進黨立委就平均地權條例修法中，對於私法人購屋改為許可制有一些看法，引發各界討論。

民進黨立法院黨團今天召開黨團會議，討論平均地權條例修法等事宜。對於這次修法是否支持行政院版，柯建銘會後受訪時說，當然支持院版，但針對一些行政程序上的疑義，黨團會提附帶決議把它弄清楚，例如私法人購屋改為許可制，相關審查程序不能曠日廢時，要能夠迅速審查，希望在一週內完成等。

至於10日立法院會處理時，是否就會直接宣讀委員會初審通過的條文，柯建銘說，理論上是這樣，除非國民黨團拉下來。

羅致政受訪時指出，關於平均地權條例修正草案，希望按照委員會初審通過的版本二讀、三讀，基本上就是行政院版，至於大家有疑慮的部分就用附帶決議方式處理。

羅致政說，黨團會議中，並沒有黨團成員要把這個案子撤下來，而是針對執行面提出建議與討論，雖然行政部門當場有說明及承諾，但大家覺得不夠，所以會以附帶決議方式要求行政部門。（編輯：蘇龍麒）1120109