顏炳立：2023年房市走空不變 價格易跌難漲

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（中央社記者賴言曦台北5日電）不動產投資顧問戴德梁行今天舉辦房地產2023年市場展望記者會，董事總經理顏炳立說，今年整體房市受經濟衰退疑慮、政策利空等影響，走空下修形勢不變，價格易跌難漲。

展望今年房市，顏炳立表示，第1季買賣方都在「拔河」，雙方對價格都有堅持跟期待，研判量縮會較嚴重；第2季價格將「稍鬆」，第3季鬆動會更明顯，預估第4季房價將走跌；成屋價修正等待買盤，預售屋則可能出現爆量，賣方修正價格等買盤。

商用不動產方面，顏炳立指出，今年六大都會區辦公室市場的價格、租金料將再創新高，主因是供給稀少，吸引有需求的買盤搶進，預估蛋黃區物件將再漲，蛋白區價格持穩；店面租金市場買方估不追價，若賣方降價20%，則可望吸引買盤進場。

顏炳立表示，今年市區商務旅館市場改變經營策略，並視土地價值進行再利用，郊區飯店降價求售案件增多，預估價格修正10%，有望吸引買盤進場。豪宅市場受「平均地權條例」影響，買氣收斂，價格預料不再創高，但也不會降價。

顏炳立指出，今年物流倉儲、儲能需求仍強勁，但由於工業土地價格已到頂，因此買方恐不再追價。（編輯：楊凱翔）1120105