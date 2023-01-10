平均地權條例三讀 北市府：子法確認後啟動配套稽查

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）立法院院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文。台北市地政局主秘潘依茹今天表示，只要子法確認通過後，北市府會同步配合執行標準作業，啟動相關配套稽查。

潘依茹指出，中央政府去年中已開始進行子法修訂，但還未有最終定案，立法院今天三讀修正通過平均地權條例部分條文後，相信近期會啟動相關作業，只要子法內容通過後，北市府會同步配合執行標準作業流程（SOP），啟動相關配套稽查措施。

潘依茹說，北市府對外溝通管道眾多，像是1999市民專線等在內，未來地政局官網也會設置專區，供市民進行雙向溝通。

立法院院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

有關對房市的影響，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨今天告訴中央社記者，此案送立法院時間已久，許多恐慌賣盤已於去年7月前移轉，買方多存撿便宜心態，現況轉單不易。

徐佳馨認為，北市房市影響不會落在預售屋這塊，因近幾年推案少，沒有買賣就沒有傷害；但私法人購屋影響就會較大，因現在買屋受限制，影響高資產群的資金配置改變，就會轉向去購買商用不動產，這部分市場變化影響相對多。

還有都更問題會浮現，徐佳馨說，像是有些公司透過法人交叉持股同樣會受到衝擊，都更整合將更加困難。

徐佳馨表示，目前政府稅制和相關配套都做得差不多，但政府仍在尋求一槍斃命方法，房市現在已由多轉空，早就多重器官衰竭，種種大環境都不利於房市，修法象徵意義較大，實際效用有限、實際困擾會超乎想像。（編輯：李亨山）1120110