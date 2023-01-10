平均地權條例三讀 立委：邁向居住正義重要一步

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（中央社記者王承中台北10日電）立法院院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，朝野立委均表示此次修法打擊炒房，是台灣邁向居住正義的重要一步。民進黨立委管碧玲表示，此次修法是打擊炒房，健全房市交易秩序，不影響市場正常交易。

立法院院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

民進黨立委管碧玲在三讀後發言指出，此次修法是台灣房市健全發展及邁向居住正義的重要里程碑。此次修法過程引起產業界的關注程度，被說成下手很重，但她必須說明本次修法重點仍堅守打炒房不打房、打炒房顧產業的底線，種種規範及修法目標，都是指向把住宅當作商品炒作範圍，對健全房市、產業根基的維護仍予以兼顧。

管碧玲表示，住宅是用來居住而非用來投資炒作的商品，只要民眾理解，就能充分理解這次修法意義是打擊炒房，健全房市交易秩序，不會影響市場正常交易。就長期而言，必將有助於引導市場回歸穩健發展，協助不動產產業永續經營，並保障民眾購屋權益與居住正義，這是必要的修法，應予以肯定。

民眾黨立委張其祿指出，台灣長期被稱為炒房天堂，而造成年輕人躺平、少子化等國安危機，原因也幾乎都來自高房價，而高房價也讓住宅喪失居住本質，變成炒作投機的工具，也是台灣貧富差距日益擴大的主因，如果在繼續放任下去，房市終將破沫化，屆時所有人都將受到傷害。

他表示，樂見平均地權條例修法通過，這次修法對於居住正義是非常重要的一步，也是遲來的正義，希望能真正讓台灣的住宅回歸為住的本質。

時代力量立委陳椒華指出，感謝朝野支持，民眾期盼的平均地權條例今天三讀修正通過，希望在台灣居住正義問題的制度改善上，增加把關機制，對於預售屋炒作問題有一定程度的幫助。

陳椒華表示，過去政府把房地產當成經濟發展的火車頭是非常重大的錯誤，在人口負成長、空屋率增、房價飆漲的社會，炒作房地產讓人民無餘裕投入其他消費，促進其他產業發展。台灣土地資源有限，要讓國家永續發展，居住正義及土地徵收制度必須持續改革。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗在接受中央社記者訪問時表示，對於此次修法主要是希望能夠打炒房，讓房價不要進一步飆漲，所以國民黨團大方向支持。但針對外界關注修法後是否會衝擊房地產，希望政府要密切觀察，妥為因應。（編輯：楊凱翔）1120110