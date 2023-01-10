平均地權條例三讀 炒房最重罰5000萬元

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立法院會10日三讀修正通過平均地權條例部分條文，重罰炒房行為，明定任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格，最高可處新台幣5000萬元，還可連續處罰。圖為台北市區。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北10日電）立法院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出重拳遏止炒房，將重罰炒房行為，明定任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格，最高可處新台幣5000萬元，還可連續處罰。

為遏止投資客揪團炒房、利用換約轉售哄抬獲利，立法院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文。



三讀通過增訂條文重罰炒作行為，明定任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格，或透過通謀虛偽交易，營造熱銷假象，或利用違規銷售，明顯影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利。



違者將可按交易戶數，處100萬元以上5000萬元以下罰鍰，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。（編輯：蘇龍麒）1120110