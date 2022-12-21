平均地權條例初審通過 顏炳立：明年房市暗淡的月

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（中央社記者謝方娪台北21日電）立法院內政委員會今天初審通過平均地權條例部分條文修正草案，戴德梁行（台灣）董事總經理顏炳立指出，該條例每一條都在限制市場性，意味買氣大部分會收掉，用一首歌看明年房市，將是「暗淡的月」。

顏炳立今天在北威「2023展望」年終論壇表示，2022年初自己已定調今年會是「虎嘯市場，只剩貓聲」，隨政策打房、斷金流以及黑天鵝變大隻，房市爽日子結束了；預期明年將是「狡兔追月」，但月亮恐怕比今年更黯淡。

顏炳立指出，今年第4季房市買氣下降，七都（包含新竹）預售屋交易量腰斬，預測2023年第1季房市買賣雙方仍處於拔河狀態，第2季將下修5%至10%，即價格有可能鬆動，主要看賣方能撐多久。

顏炳立說，自己每年都會用一首歌代表當年房市，今年是「雲中月圓」，明年將是「暗淡的月」。

立法院內政委員會今天初審通過平均地權條例部分條文修正草案，限制換約轉售，並重罰炒房行為，最高可處5000萬元，同時增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

顏炳立直言，該條例每一條都在限制市場性，意味買氣大部分會收掉，自己今年初講過，「政策利空，加上物價漲、房市不確定性增加等，房市走空形勢已然形成」，到了年底看，房市真的有點冷了。

回顧今年全年房市，顏炳立表示，第1季是「市價賣不掉，低價買不到，買方不任性，賣方不認命」，雖然還是有人在看房，但無法成交，整體房市呈現量縮現象。

到了第2季，顏炳立說，房市呈現很容易有標的拿出來賣、但價格不太容易談，因此很難成交，主要是賣方惜售，認為再堅持一下，也許下半年可以賣個好價錢，「但其實已經沒有了」。

顏炳立進一步指出，第3季房市是「期待和回味」，第4季剩下「無奈和等待」，成交量藏在價格裡，有錢任性、沒錢認命。

顏炳立說，整體而言今年房市呈現「穩、溫及量縮」，雖然房市不熱，但不會冷吱吱；2023年，自己以「狡兔追月」註解，希望月能夠再明亮一點，不過實際上月亮可能比今年更黯淡，成為「暗淡的月」。（編輯：楊蘭軒）1111221