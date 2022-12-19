房仲：房市進入盤整 單月預售近半年腰斬不到7千件

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（中央社記者潘智義台北19日電）信義房屋今天表示，今年下半年房市吹冷風，從5月起連續半年的預售揭露件數都跌破7000件，較去年旺季腰斬，一手市場向來是房市領頭羊，一手市場降溫也反映房市進入盤整期。

信義房屋發布新聞稿，統計官方預售實價揭露件數資料，2021年9至12月房市景氣高峰時，平均單月預售揭露的件數可達1.2萬件，單月揭露的總銷售金額可達新台幣1700餘億元，但今年下半年房市寒流來襲，5至10月、半年預售單月揭露較去年旺季腰斬。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從過去一年的預售揭露來看，去年受到通膨、股市資金行情與造價上漲推升，去年9月到12月單月揭露達1.2至1.3萬件，出現單月萬件預售成交的盛況，同時也將這波景氣推升到最高點。

不過，曾敬德指出，從預售禁止換約政策風向出現後，又碰上疫情、股災、連續升息等影響，預售投資退場市場也跟著降溫。

信義房屋引述官方統計顯示，去年9至12月單月預售揭露件數可達1.2萬件，今年5至10月件數都不到7000件，若與去年9月揭露件數最多的時候相比，台中市今年10月剩下750件，而去年9月台中市揭露件數高達2882件，台南市、高雄市則受科技業投資有所變化影響，一手市場交易量縮，包括台南市10月剩481件，較去年9月量縮約6成，高雄市10月剩504件，明顯低於去年9月的1410件。

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北部區域的新北市與桃園市也都同步衰退，新北市10月揭露907件，桃園市10月揭露1014件，兩者較去年旺季9月衰退約5成，但已經是幅度相對較小的區域，其餘4都較去年9月景氣高點減少6至7成。

信義房屋說明，此次統計範圍為交易日期自110年1月1日至111年10月31日實價登錄預售屋案件，雖然10月資料可能尚未完整，但仍可發現今年第2季、第3季以來買氣疲弱，購屋人對於高房價也顯得小心翼翼，北市高總價市場銷售緩慢，連低總價的產品消費者也考量單價高而猶豫，市場目前沒有不買會更貴的預期，加上預期預售禁止換約可能上路，短時間內呈現觀望態勢。（編輯：楊凱翔）1111219