花敬群：平均地權條例修法為抑制炒作 非打壓房價

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（中央社記者陳俊華台北21日電）內政部代理部長花敬群今天說，平均地權條例修法核心目的是為了抑制市場炒作，而不是打壓房價，修法跟房市景氣未必有關；外界指私法人購屋許可制恐違憲，他說，應該不會有違憲問題。

為遏止不動產炒作，行政院會4月7日通過「平均地權條例」部分條文修正草案，限制換約轉售預售屋或新建成屋買賣契約，以及重罰炒作行為，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，且限期未改善者可連續處罰。

立法院內政委員會今天邀花敬群列席，審查平均地權條例部分條文修正草案，並備詢。

花敬群會前受訪表示，修法核心目的是為了抑制市場炒作行為，而不是為了打壓房價，內政部部務會報約一年前就已通過，經過充分討論和理解，他認為修法跟房市景氣間未必有所謂的直接關連；如何建構長期、健全、避免炒作干擾的房地產市場，才是民眾最大期待。

政院版草案中，增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記，外界認為恐有違憲疑慮。花敬群說，經過一年時間，該討論的都討論過，從各個面向來看待這件事，應該是不會有違憲的問題。

花敬群表示，政策切入的角度其實是認為，法人沒有直接居住需求，住宅又是民眾生活必需品，如何平衡、保障民眾生活必需品的價格穩定、可合理負擔，避免不需要的人進入市場競爭，背後在政策意涵上很明確。

花敬群說，希望草案今天能夠順利初審、送出委員會，並在這會期順利完成三讀。（編輯：張均懋）1111221