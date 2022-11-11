花敬群：今年84個預售屋建案遭裁處 罰金2836餘萬元

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（中央社記者賴于榛台北11日電）內政部次長花敬群今天表示，為維護不動產市場交易秩序，今年已辦理6次預售屋聯合稽查，共稽查240個建案，總計裁處84個違規建案，罰金達新台幣2836萬餘元。

內政部今天舉辦地政節68週年慶祝大會，共有13位地政貢獻獎得獎人員、9位熱心地政服務志工及9個績優地政機關獲頒獎表揚。

花敬群致詞時指出，地政聽起來是管理土地，但其實是跟土地好好相處，土地教會大家的就是厚德載物，從事地政相關行業都是在幫助人，尤其在政府單位推展，更是讓各行各業深耕茁壯，讓台灣更好，「土地像媽媽一樣，承載我們，讓我們可以進步」。

他說，地政業務是國家建設的根本，與民眾財產權、居住權息息相關，地政團隊也不斷創新，今年起與財政部合作推動整合服務，讓民眾申辦不動產移轉登記時免附稅單，提供更便利的服務管道。

另為滿足各界圖資需求，花敬群指出，內政部持續優化台灣電子航行圖，今年更榮獲第5屆政府服務獎，同時也積極建置「多維度國家空間資訊服務平台」，截至10月底，已累計730萬餘人次瀏覽、125餘個系統介接應用。

花敬群表示，另外為維護不動產市場交易秩序，今年已結合地方政府及行政院消費者保護處、公平交易委員會、財政部等辦理6次預售屋聯合稽查，共稽查240個建案，總計裁處84個違規建案，罰金達2836萬餘元。

他說，未來也將持續推動平均地權條例修法，以防杜不動產淪為炒作工具。

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今年地政貢獻獎共有13位產官學界人員獲獎，內政部指出，其中內政部地政司視察江志宏，推動不動產業洗錢防制工作及預售屋銷售管理新制修法與施行；台北市政府地政局主任秘書潘依茹，建置台北市大數據估價輔助系統，推出房市指標溫度計等創新作為，促進房市資訊透明化。

另外，今年榮獲「內政業務志願服務金質獎」的地政志工，平均志願服務年資達15年，其中莊李美枝年屆79歲，雖不具地政專業背景，但積極參加地政在職訓練，服務時數多達6603小時。（編輯：翟思嘉）1111111