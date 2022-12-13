平均地權條例擬下週審查 賴正鎰：盼勿再落井下石

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北13日電）立法院擬於21日排案審查平均地權條例，全國商業總會主席、鄉林董事長賴正鎰今天表示，房地產業近一年來已是哀鴻遍野，希望政府不要再落井下石。

行政院會4月7日通過平均地權條例部分條文修正草案，限制換約轉售預售屋或新建成屋買賣契約，以及重罰炒作行為，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，且限期未改善者可連續處罰。草案待立法院審查，立法院內政委員會召委、民進黨立委王美惠今天表示，將於12月21日排案審查。

賴正鎰今天透過新聞稿表示，房地產業者都舉雙手支持政府打炒房，抑制房價，但去年房價飆漲是土地與工料雙漲造成，房地產開發業是非戰之罪。

賴正鎰指出，過去房地產正常交易的時代，每週都有30組來客量，現在僅剩不到5組，多數建案交易趨緩，甚至數月業績都掛零，目前房市上下游產業幾乎是「喝西北風來度寒冬」。

賴正鎰說，政府平抑房價方法很多，包括增加社會住宅供給與租屋補貼等；況且預售屋制度實施近30年，青年購屋可以不用一次拿出大筆現金，減輕負擔，建商蓋房子也可降低風險，對買賣雙方是一個好的制度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴正鎰認為，全球通膨壓力減緩，經濟景氣正在復甦，且過去房地合一已修法祭出高稅額，兩年內交易稅率45%，已有抑制效果；若還要在平均地權條例修正案中祭出更緊縮的政策，包括限縮限制預售屋轉售及管制私法人購屋5年內不得轉售，不利台灣房市正常發展。

賴正鎰呼籲，房地產業在土地與建材工資高漲下，現在每年利潤只剩下3%、4%，房地產相關產業上百萬人的家庭都不好過，「希望立法委員們能理性討論，讓房市回歸正常的市場機制」。（編輯：張良知）1111213