遏止炒房 立院內政委員會21日擬排審平均地權條例

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（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北12日電）外界關注平均地權條例修法進度，立法院內政委員會召委、民進黨立委王美惠今天表示，將於21日排案審查，希望能獲得朝野共識，遏止炒房亂象、落實居住正義。

對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問表示，平均地權條例修正草案的政策目的，是為了要實現居住正義，全案已經冷凍一段時間，民進黨是執政黨，如果民進黨團想推動修法，國民黨團大方向全力支持，不過對於「炒作」的定義、一些修法細節等，還需要有更精緻的討論。

為遏止不動產炒作，行政院會4月7日通過「平均地權條例」部分條文修正草案，限制換約轉售預售屋或新建成屋買賣契約，以及重罰炒作行為，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，且限期未改善者可連續處罰。草案待立法院審查。

王美惠表示，為回應民眾平抑房價的期待，遏止炒房亂象，內政部修正平均地權條例，再加上還有數個委員、黨團提的版本，現在總共有9個版本在立法院內政委員會待審。

王美惠指出，到底要怎麼做才能達到遏止炒作房價、維護市場交易秩序的目標，需要召開委員會針對平均地權條例進行逐條討論，目前她預定21日的內政委員會議程排入平均地權條例，希望能夠獲得共識，落實居住正義。

至於立法院這個會期剩下不到1個月，全案是否來得及本會期三讀？曾銘宗說，如果朝野有共識的話，國民黨團不反對這個會期完成三讀。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，只要有任何保留條文，就要送朝野協商，進入一個月的協商冷凍期，因此在這個會期有點趕，不過「我們就邊談邊看」。（編輯：蘇志宗）1111212