台灣少子化問題加劇 衝擊國防人力

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（中央社記者游凱翔台北10日電）根據內政部今天公布的人口統計資料，台灣連續3年人口負成長，新生兒人數也創統計以來新低。學者分析，113年恢復1年制義務役，可讓所有役男進入軍中，國軍應好好運用1年制義務役人力，彌補常備部隊人力需求。

內政部今天公布2022年人口統計數據，人口數為2326萬4640人，連續3年負成長。2022年全年新生兒數13萬8986人，折合年粗出生率為千分之5.96；相較於2021年新生兒15萬3820人，再減少1萬4834人。這是內政部從47年統計以來，新生兒人數史上新低，年粗出生率更首度跌破千分之6。

立法院預算中心資料也顯示，101年度至105年度滿18歲役齡人數，每年尚維持約16萬8000人，106年度降至約13萬8000人，111年度則僅約11萬8000人，降至近10年來最低。隨著出生嬰兒人數下降，國軍人力招募工作將面臨重大挑戰。

國防部智庫、國防安全研究院國安所長沈明室指出，少子化可能無法滿足志願役招募需求，但113年恢復1年制義務役，可讓所有役男進入軍中，減緩少子化對軍隊志願役招募的衝擊；未來國軍應好好運用1年制義務役人力，以彌補常備部隊的需求。

沈明室並建議，各軍種司令部應虛級化，保留動員及訓練功能即可，司令部原有人力向下可加強各作戰區的聯合作戰指揮能力，向上則可補實國防部及聯參的聯合作戰指揮架構。

沈明室指出，現行各軍種轄有作戰處、人事處、情報處等編制，但在軍隊作戰指揮鏈中，是由國防部（衡山指揮所）或作戰區（戰時）下達指令，為了指揮扁平化，並促進指揮作戰效率，軍種承平時期應進行訓練、動員及軍政等事務即可，釋出人力可強化聯參及作戰區作戰指揮任務。

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國防院學者舒孝煌指出，所有國家都面臨少子化問題，未來作戰著重無人化、智能化，精準化的武器系統、先進管理、網路及電子戰等無形武器，都有助於降低對人力需求。

舒孝煌提到，美國波音防衛系統「忠誠僚機」（loyal wingman）研發計畫，就是發展前往高危險地區執行任務的無人戰機。美國蘭德公司曾提到，應在台灣海峽一帶部署大量無人機、艦，以爭取空優及制海權，甚至陸軍也能透過自動化減少對人力的需求，這些都是未來因應少子化下的國防科技趨勢。（編輯：郭無患）1120110