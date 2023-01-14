新生兒數創新低 林萬億：受虎年、疫情影響【專訪】

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主責少子女化對策的行政院政務委員林萬億說，2022年台灣新生兒人數跌破有統計以來新低，短期因素初估是虎年、疫情及跨國婚姻遞減等影響。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北14日電）2022年台灣新生兒人數跌破有統計以來新低，主責少子女化對策的行政院政務委員林萬億說，整體因素正請國科會協助蒐整資料分析，短期因素初估是虎年、疫情及跨國婚姻遞減等影響。

內政部10日公布2022年人口統計數據，人口數為2326萬4640人，連續3年負成長；其中全年新生兒人數僅13萬8986人，創統計以來新低。

新生兒人數逐年探底，導致少子女化對策引發質疑。林萬億接受中央社訪問時解釋，許多批評沒有事實根據，像是政府並非只有發育兒津貼，不做公共托育，以去年的少子女化經費新台幣624.93億元來看，用在育兒津貼部分僅199.79億元、占32%，而托育公共化經費則高達55%。

林萬億拿出國發會的民調指出，逾6成民眾覺得因應少子女化的政策有效。他說，細部來看，雖然認為育兒津貼無效者達55.3%，但仍有43.5%的受訪者認為育兒津貼有效。

他表示，政府也清楚並非單一津貼就能解決所有問題，但民調顯見仍有其必要。

他說，其餘政策像是托育補助、第2胎加碼托育名額倍增、推廣企業員工托育、提高新婚或是小孩家庭租屋補助破5成受訪者覺得有效，甚至不孕症補貼、提高育嬰留停津貼、父母可同時申請育嬰留停等政策，更有7成的支持度。

不過新生兒數字確實探底，他說，國際上挽救生育率的作法，基礎三政策就是育兒津貼、托育公共化，以及友善職場，台灣也是這麼做，顯示政策方向是對的，但仍會受到其他因素影響，因此已請國科會啟動研究，盼從租屋補貼、育兒津貼請領者的數據中交叉分析，找到根本原因。

林萬億說，其餘因素部分，包含2022年是虎年生肖、疫情，以及因為疫情導致跨國婚姻減少更為顯著，還有社會遷入較少等，都是可能原因。

生肖年部分，他表示，根據過去60年來的統計，虎年確實會拉低新生兒數字，尤其生育率低時影響最為顯著，因此原先就估算2022年可能會受到影響。

另外，林萬億表示，2020年有疫情以來，每年的新生兒數字對比前一輪生肖年的減幅都偏高，可看出疫情的影響成分。

至於未來改善方向，林萬億說，台灣的托育津貼相比國際不算低，但是與公共或準公共化幼兒園政策互斥，只能二擇一；另外，日本分階段將津貼年限提高到15歲，台灣目前是6歲，未來能否走向托育津貼與公共化政策共存，以及拉長補貼年限，都是可以討論的範圍。

他表示，上述做法若要成真，須階段性推動，且可預期預算會翻倍再翻倍，是否該投入這麼大的資源，必須拿出可佐證的資料，因此國科會的調查結果，將是重要根據。（編輯：張均懋）1120114