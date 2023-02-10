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台灣人口負成長
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台灣人口總數2330萬1968人 新生兒出生數仍低

2023/2/10 15:21（2/10 22:06 更新）
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內政部10日公布2023年1月戶口統計資料，截至1月底，人口總數2330萬1968人，與2022年同期相比減少4萬7698人，但比2022年12月人口增加3萬7328人。圖為民眾在高雄市景點大港橋周邊觀光。中央社記者董俊志攝 112年2月10日
內政部10日公布2023年1月戶口統計資料，截至1月底，人口總數2330萬1968人，與2022年同期相比減少4萬7698人，但比2022年12月人口增加3萬7328人。圖為民眾在高雄市景點大港橋周邊觀光。中央社記者董俊志攝 112年2月10日
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（中央社記者賴于榛台北10日電）根據內政部最新統計，截至今年1月，台灣人口總數2330萬1968人，自然增加為負6822人、社會增加4萬4150人，整體較去年12月增3萬7328人；但新生兒出生數相比去年同期、或前一個月皆呈現下滑狀態。

內政部今天公布2023年1月戶口統計資料，截至今年1月底，人口總數2330萬1968人，與去年同期相比減少4萬7698人，但比去年12月人口增加3萬7328人。

台灣新生兒去年全年僅13萬8986人，創下歷史新低，而今年1月新生兒1萬948人，折合年粗出生率為千分之5.54，較去年同期減少2189人，也比去年12月減少1230人。

1月人口死亡數為1萬7770人，折合年粗死亡率為千分之8.99，較去年同月增加1816人，比起去年12月增加85人。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，1月遷入人口數為10萬5356人，較去年同期增加2萬4345人，但比去年12月減少1萬4323人；遷出人口數為6萬1206人，較去年同月減少4萬2636人，也比去年12月減少2萬1919人，淨遷入人口數為4萬4150人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣1月人口自然增加為負6822人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，1月為4萬4150人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口增加3萬7328人。

另外，1月結婚對數達1萬414對，其中不同性別1萬211對，相同性別203對，折合年粗結婚率為千分之5.27；離婚對數3313對，其中不同性別3257對，相同性別56對，折合年粗離婚率為千分之1.68。（編輯：翟思嘉）1120210

#台灣
#內政部
#人口
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