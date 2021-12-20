鼓勵多生育 苗栗111年生育津貼升至1萬元

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苗栗縣長徐耀昌（右）20日指出，為鼓勵年輕人多生育，且考量縣府財政狀況，自111年起生育津貼將提高至1萬元。（苗栗縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 110年12月20日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣20日電）苗栗縣長徐耀昌今天宣布，為了鼓勵年輕人多生育，且考量縣府財政狀況，明年起生育津貼將從新台幣8800元提高至1萬元。

徐耀昌指出，苗栗縣政府從負債600多億元，但都撐了下來，只要開源節流、做好縣政，加上近年努力招商，希望打造更好的生活環境。

苗栗縣政府民政處長彭基山告訴中央社記者，近年來苗栗縣財政狀況有所好轉，考量全國生育率低，今年生育津貼已從6600元增加至8800元，若能再提高對於有新生兒的家庭不無小補。

彭基山指出，苗栗縣生育津貼補助金額，因少子化衝擊嚴重，苗栗縣議會在預算審查時有附帶決議，建議提高至1萬元。

彭基山說，縣長徐耀昌今天出席頭份區社會福利服務中心暨公設民營托嬰中心開幕啟用典禮活動時，做出回應，並宣布，自111年元旦出生的新生兒都可領取1萬元生育津貼。（編輯：方沛清）1101220