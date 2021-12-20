更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

鼓勵多生育 苗栗111年生育津貼升至1萬元

2021/12/20 20:12（12/20 20:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣長徐耀昌（右）20日指出，為鼓勵年輕人多生育，且考量縣府財政狀況，自111年起生育津貼將提高至1萬元。（苗栗縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 110年12月20日
苗栗縣長徐耀昌（右）20日指出，為鼓勵年輕人多生育，且考量縣府財政狀況，自111年起生育津貼將提高至1萬元。（苗栗縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 110年12月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣20日電）苗栗縣長徐耀昌今天宣布，為了鼓勵年輕人多生育，且考量縣府財政狀況，明年起生育津貼將從新台幣8800元提高至1萬元。

徐耀昌指出，苗栗縣政府從負債600多億元，但都撐了下來，只要開源節流、做好縣政，加上近年努力招商，希望打造更好的生活環境。

苗栗縣政府民政處長彭基山告訴中央社記者，近年來苗栗縣財政狀況有所好轉，考量全國生育率低，今年生育津貼已從6600元增加至8800元，若能再提高對於有新生兒的家庭不無小補。

彭基山指出，苗栗縣生育津貼補助金額，因少子化衝擊嚴重，苗栗縣議會在預算審查時有附帶決議，建議提高至1萬元。

彭基山說，縣長徐耀昌今天出席頭份區社會福利服務中心暨公設民營托嬰中心開幕啟用典禮活動時，做出回應，並宣布，自111年元旦出生的新生兒都可領取1萬元生育津貼。（編輯：方沛清）1101220

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族