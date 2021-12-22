疫情影響 美國人口成長率創史上最低紀錄

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國人口調查與統計局（Census Bureau）今天指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行導致美國人口成長率創史上最低紀錄，部分肇因於疫情致死和移民人數減少。

人口調查與統計局聲明指出，截至今年7月1日的12個月，美國人口增加39萬2665人，成長率僅0.1%，為「國家創建以來最低紀錄」。

人口調查與統計局人口司（Population Division）統計學家魏爾德（Kristie Wilder）表示：「人口成長率多年以來持續減緩，因為成長率下降和國際移民淨額減少，同時也因國內人口高齡化導致死亡率攀升。」

「現在，加上COVID-19大流行影響，綜合起來導致（人口）成長率降至史上最低。」

人口調查與統計局指出，即使最近12個月移民人數減少，國際移民淨額達24萬4622人，首次超越美國出生人數多於死亡人數「自然成長」的14萬8043人。

根據人口調查與統計局，2020至2021年期間，美國33州人口成長，17州和哥倫比亞特區人口降低，其中11州人口流失超過1萬人，稱這是州人口流失的「一個龐大歷史性」數字。

另一項分析顯示，德州人口成長1.1%居冠，主要因國內人口移入和淨出生率攀升。

人口調查與統計局指出，紐約州人口縮減最大，本年度下滑1.6%，主要因國內人口移出。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1101222