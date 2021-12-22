更多編輯台推薦新聞：
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類
科技

6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

疫情影響 美國人口成長率創史上最低紀錄

2021/12/22 09:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國人口調查與統計局（Census Bureau）今天指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行導致美國人口成長率創史上最低紀錄，部分肇因於疫情致死和移民人數減少。

人口調查與統計局聲明指出，截至今年7月1日的12個月，美國人口增加39萬2665人，成長率僅0.1%，為「國家創建以來最低紀錄」。

人口調查與統計局人口司（Population Division）統計學家魏爾德（Kristie Wilder）表示：「人口成長率多年以來持續減緩，因為成長率下降和國際移民淨額減少，同時也因國內人口高齡化導致死亡率攀升。」

「現在，加上COVID-19大流行影響，綜合起來導致（人口）成長率降至史上最低。」

人口調查與統計局指出，即使最近12個月移民人數減少，國際移民淨額達24萬4622人，首次超越美國出生人數多於死亡人數「自然成長」的14萬8043人。

根據人口調查與統計局，2020至2021年期間，美國33州人口成長，17州和哥倫比亞特區人口降低，其中11州人口流失超過1萬人，稱這是州人口流失的「一個龐大歷史性」數字。

另一項分析顯示，德州人口成長1.1%居冠，主要因國內人口移入和淨出生率攀升。

人口調查與統計局指出，紐約州人口縮減最大，本年度下滑1.6%，主要因國內人口移出。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1101222

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族