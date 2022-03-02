貫徹全齡照顧 蘇貞昌：育兒津貼8月提高為5000元

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（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院長蘇貞昌今天表示，總統蔡英文重視全齡照顧，今年度總預算規模最大即為「社福支出」，相關政策包含育兒津貼8月將提高為新台幣5000元、育嬰留停津貼提高到8成薪等，皆是逐步務實貫徹理想。

蘇貞昌今天主持「行政院社會福利推動委員會」第30次委員會議，行政院會後發布新聞稿指出，蘇貞昌會中表示，蔡總統非常重視民眾的全齡照顧，因此政府從預算、政策及人力，建構完整的社會體系。

蘇貞昌說，今年度總預算編列規模最大的即為「社會福利支出」，超過6000億元，其中少子女化政策預算從民國105年編列的150億元，增加到今年的800多億元。

他表示，育兒津貼今年8月將提高到5000元，也擴大不孕症的治療補助，自去年7月1日實施以來，申請人數已從109年的19人，提升至目前的1萬5000人；育嬰留停津貼從6成薪提高到8成薪，產檢假及陪產檢假皆提高至7天。

蘇貞昌也說，長照預算在105年不到50億元，今年則增加到600多億元，足足成長12倍，這皆是蔡總統就任後，逐步務實貫徹理想。

蘇貞昌表示，他日前已核定「社會安全網第二期計畫」，5年將投入超過400億元經費，強化社會安全網，並增加至近1萬名社工及相關專業人力。

針對民法成年年齡下修至18歲，預計112年1月1日起上路。蘇貞昌說，政府須超前部署，讓即將邁入18歲「新成人」的民眾，明瞭可享有的權利及所需負擔的義務，各相關機關持續積極辦理從「公民參與、權利義務、消費保護、自立自主」等4大面向盤點，彙整相關重要的法規措施。

蘇貞昌也請各部會以「新成人」角度思考，宣導及溝通要善用年輕人習慣的新媒體通路，使「新成人」有所認知並準備因應，且相關教育宣導要擴及家長、教師、一般民眾、金融單位及業者。

談到高齡社會，蘇貞昌說，這是全世界共同面對的社會現象，政府在觀念、想法及政策運作方面均需改變，以妥善面對相關問題，為了能再運用65歲以上高齡者的勞動力，讓經驗得以再傳承，立法院已通過「中高齡者及高齡者就業促進法」。

他表示，去年也已核定修正高齡社會白皮書，以「自主、自立、永續、共融」4大願景，制定各項行動策略及具體措施，持續引導產業界及民間組織共同建構高齡友善環境。（編輯：楊蘭軒）1110302