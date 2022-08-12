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110年家庭高低所得差距擴大到6.15倍 10年新高

2022/8/12 20:17（8/12 20:37 更新）
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主計總處12日公布110年家庭收支調查，依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得差距擴大到6.15倍。圖為家長帶孩子到台北花博公園遊憩。中央社記者裴禛攝 111年8月12日
主計總處12日公布110年家庭收支調查，依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得差距擴大到6.15倍。圖為家長帶孩子到台北花博公園遊憩。中央社記者裴禛攝 111年8月12日
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（中央社記者蘇思云台北12日電）主計總處今天公布110年家庭收支調查，依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得差距擴大到6.15倍，較109年增加0.02倍，創下101年來新高。

主計總處今天發布的110年家庭收支調查結果，依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，110年最高20%家庭每戶新台幣220.6萬元，較109年增1.3%，最低20%家庭每戶35.9萬元，年增1%，差距達6.15倍。

媒體關注所得差距持續擴大如何解讀，主計長朱澤民指出，經濟發展之下，所得較高家庭，除了工作所得外，資本所得比重也會比較高，像是有股市投資收益或是房租等收入，因此，高所得者擁有的資本所得會比較多，是經濟發展下的國際趨勢。

朱澤民指出，政府持續照顧弱勢族群，110年各級政府對家庭提供的各項補助，像是低收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼、老農津貼、育兒津貼等，總計家庭與政府間之移轉收支縮減所得差距1.48倍。如果沒有經過所得重分配，政府移轉收支前差距倍數達7.63倍，較109年增加0.2倍。

朱澤民指出，疫情對所得差距的影響不是很大，因為受到疫情影響的人有領取補助，每人領取的補助是相同金額，相關紓困措施有改善所得分配狀況。

朱澤民也說，根據研究，如果觀察全台所得最高1%的人，占全體所得的比例，台灣大約占比是1成，跟日本接近，美國是22.7%、新加坡14%、南韓12%，台灣從數字來看財富並沒有特別集中。

主計總處也發現，110年全體家庭消費支出總計7兆2737億元，較109年增1.1%，平均每戶消費支出81.5萬元，與109年相當；平均每戶儲蓄27.5萬元，較109年增4%。（編輯：楊凱翔）1110812

（圖取自行政院主計總處網頁dgbas.gov.tw）
（圖取自行政院主計總處網頁dgbas.gov.tw）
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